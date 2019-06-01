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Вчера, 12:36

Робототехников из Калмыкии воодушевил успех на международном фестивале


Несмотря на наступившие каникулы, юные элистинские рационализаторы и изобретатели продолжают работу на своих летних курсах. Ребята от 7 до 13 лет разрабатывают новые проекты. Юных робототехников из Калмыкии воодушевил успех на международном фестивале. Чемпионат проходил в Уругвае, где команда из степного региона «ПрофессориУм» защищала честь страны. Чем она покорила жюри международного конкурса, смотрите в дневных выпусках программы.

Более семисот участников из 26-ти стран мира. Россию представляла команда «Профессориум» из 8 человек. Вот они бронзовые призеры международного чемпионата по робототехнике First LEGO. Более полугода юные инженеры готовились к ответственному конкурсу. Все соревнования проходили на основе конструктора Lego. Из них юные инженеры собирали роботов и разрабатывали проекты.

Напомним, путевку на международный форум юные инженеры завоевали на Всероссийских соревнованиях в Перми, где достойно прошли все отборочные испытания. В Уругвае их проект «Косморелакс» никого не оставил равнодушным. Ребята консультировались с известным космонавтом Александром Мисуркиным. Их предложение в том, чтобы с центром управления полетами общаться прямо из космического кресла, где так же установлены компьютерные игры, музыка, специальные тематические фильмы. И как авторы самой вдохновляющей идеи ребята были удостоены кубка в номинации «Вдохновители».

Каждая команда была уникальна, а их мысли и проекты, возможно, совсем скоро станут реальностью нашей жизни. Тем более, что уже рождаются новые. Ни лето, ни каникулы не в состоянии остановить работу ума маленьких гениев.




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