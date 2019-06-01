Как цифровое развитие затронет республику?

Алексей Этеев - новый министр цифрового развития. Указом руководителя республики Бату Хасикова 4 июня он возглавил цифровое ведомство. Где Этеев трудился ранее и чего достиг в свои 34 года и какие меры предлагает для скорейшего развития it-технологий в степном регионе?



Алексею Этееву 34, он родился в селе Малые Дербеты, окончил Московский авиационный технологический институт имени Циолковского. Последние несколько лет Этеев руководил IT-департаментом группы многопрофильного машиностроительного холдинга КАНЕКС. Благодаря его профессионализму, целеустремленности и лидерским качествам предприятие достигло значительных успехов. Женат, воспитывает двоих сыновей. Предложение руководителя родной республики возглавить министерство цифрового развития, рассказывает Алексей, принял сразу. Ведь все, что предстоит сделать, это все будет на благо калмыцкого народа.



Теперь возглавив министерство, от которого зависит качество получения государственных и муниципальных услуг для населения, а также развитие отечественной IT-инфраструктуры, поясняет Алексей Этеев, готов применить весь свой опыт и знания. Ведь экономическое развитие Калмыкии нуждается в применении цифровых технологий. А для этого требуется серьёзная трансформация и в государственном управлении, и в бизнесе, и в системе образования. Поэтому главная задача на предстоящий год, это подготовка ключевых мер, которые позволили бы снять структурные преграды для роста калмыцкой экономики и ускорить ее рост.



Сразу после назначения молодой министр не скрывает, что для выполнения поставленных задач он будет привлекать самых лучших специалистов страны. Представители общественности и бизнес сообществ Калмыкии считают, что назначение молодого, но уже опытного и мотивированного на работу руководителя, станет позитивным фактором для министерства цифрового развития степного региона. Алексей Этеев - новый министр цифрового развития. Указом руководителя республики Бату Хасикова 4 июня он возглавил цифровое ведомство. Где Этеев трудился ранее и чего достиг в свои 34 года и какие меры предлагает для скорейшего развития it-технологий в степном регионе?Алексею Этееву 34, он родился в селе Малые Дербеты, окончил Московский авиационный технологический институт имени Циолковского. Последние несколько лет Этеев руководил IT-департаментом группы многопрофильного машиностроительного холдинга КАНЕКС. Благодаря его профессионализму, целеустремленности и лидерским качествам предприятие достигло значительных успехов. Женат, воспитывает двоих сыновей. Предложение руководителя родной республики возглавить министерство цифрового развития, рассказывает Алексей, принял сразу. Ведь все, что предстоит сделать, это все будет на благо калмыцкого народа.Теперь возглавив министерство, от которого зависит качество получения государственных и муниципальных услуг для населения, а также развитие отечественной IT-инфраструктуры, поясняет Алексей Этеев, готов применить весь свой опыт и знания. Ведь экономическое развитие Калмыкии нуждается в применении цифровых технологий. А для этого требуется серьёзная трансформация и в государственном управлении, и в бизнесе, и в системе образования. Поэтому главная задача на предстоящий год, это подготовка ключевых мер, которые позволили бы снять структурные преграды для роста калмыцкой экономики и ускорить ее рост.Сразу после назначения молодой министр не скрывает, что для выполнения поставленных задач он будет привлекать самых лучших специалистов страны. Представители общественности и бизнес сообществ Калмыкии считают, что назначение молодого, но уже опытного и мотивированного на работу руководителя, станет позитивным фактором для министерства цифрового развития степного региона.



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