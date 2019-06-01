Министр внутренних дел республики обратился к жителям Калмыкии

В связи с последним громким событием, всколыхнувшим республику, министр внутренних дел Сергей Никифоров обратился к жителям.



Он подчеркнул, что стражи правопорядка по-прежнему стоят на защите прав и интересов граждан и что ежедневно на охрану общественного порядка заступает несколько сотен полицейских, которые не щадя ни времени, ни сил преодолевают тяготы и лишения службы, делают все возможное, чтобы жители Калмыкии чувствовали себя в безопасности. В связи с последним громким событием, всколыхнувшим республику, министр внутренних дел Сергей Никифоров обратился к жителям.Он подчеркнул, что стражи правопорядка по-прежнему стоят на защите прав и интересов граждан и что ежедневно на охрану общественного порядка заступает несколько сотен полицейских, которые не щадя ни времени, ни сил преодолевают тяготы и лишения службы, делают все возможное, чтобы жители Калмыкии чувствовали себя в безопасности.



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