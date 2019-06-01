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Вчера, 15:39

Стартовал первый этап конного фестиваля


Стартовал первый этап конного фестиваля. Несколько конников во главе с автором идеи и организатором Цереном Басанговым отправились в длительное путешествие. Их маршрут пройдёт территории республики и соседней Астраханской области к месту проведения фестиваля. По пути следования к ним будут присоединяться другие участники.

Сегодня они уже прибудут в поселок Кегульта Кетченеровского района. Организаторы более года занимаются конным туризмом, они специально готовили лошадей к длительным переходам.



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