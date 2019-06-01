В Элисте состоялось празднование 74 годовщины ГСВГ

Сегодня в Элисте состоялось празднование 74 годовщины со дня образования группы войск в Германии. В праздничном мероприятии приняли участие те, кто когда – то служил в рядах этих войск. В ее рядах – офицеры, рядовые и сержанты запаса, служившие командующими армии, командиры дивизий, бригад и полков. На военном транспорте ветераны проехали по главной улице Элисты.



Почти полвека советские войска находились на защите западных рубежей. Эту службу прошли более восьми с половиной миллионов наших граждан. Сегодня в Союз ветеранов ГВГ входит 31 региональная общественная организация. 31 августа исполнится 25 лет со дня вывода Советских войск из Германии. Сегодня в Элисте состоялось празднование 74 годовщины со дня образования группы войск в Германии. В праздничном мероприятии приняли участие те, кто когда – то служил в рядах этих войск. В ее рядах – офицеры, рядовые и сержанты запаса, служившие командующими армии, командиры дивизий, бригад и полков. На военном транспорте ветераны проехали по главной улице Элисты.Почти полвека советские войска находились на защите западных рубежей. Эту службу прошли более восьми с половиной миллионов наших граждан. Сегодня в Союз ветеранов ГВГ входит 31 региональная общественная организация. 31 августа исполнится 25 лет со дня вывода Советских войск из Германии.



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