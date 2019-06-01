«Калмыкия – Крым: вехи истории». Тема встреч и мероприятий, прошедших в Севастополе по инициативе Элистинской и Калмыцкой епархии и Центрального хурула «Золотая обитель Будды Шакьямуни».



Круглый стол с участием священнослужителей, представителей казачества, общественных организаций, отделений Российского детского фонда, ученых был посвящен героическому прошлому Российского государства, вкладе калмыцкого казачества в исторических событиях, начиная с присоединения Крыма к России в ХVIII веке и до освобождения полуострова от немецко-фашистских оккупантов во время Великой Отечественной войны.



Участники побывали на мемориальном комплексе, где покоится прах воинов – освободителей Севастополя. Благодаря поисковой работе восстановлены также имена и подвиги наших земляков. Историк – краевед Олег Минаев представил книгу «ЗЮНГАРЦЫ», посвященную героизму калмыцкого полка в составе Донской конницы в годы гражданской войны. Также были организованы выставки и просмотры кинолент. «Калмыкия – Крым: вехи истории». Тема встреч и мероприятий, прошедших в Севастополе по инициативе Элистинской и Калмыцкой епархии и Центрального хурула «Золотая обитель Будды Шакьямуни».Круглый стол с участием священнослужителей, представителей казачества, общественных организаций, отделений Российского детского фонда, ученых был посвящен героическому прошлому Российского государства, вкладе калмыцкого казачества в исторических событиях, начиная с присоединения Крыма к России в ХVIII веке и до освобождения полуострова от немецко-фашистских оккупантов во время Великой Отечественной войны.Участники побывали на мемориальном комплексе, где покоится прах воинов – освободителей Севастополя. Благодаря поисковой работе восстановлены также имена и подвиги наших земляков. Историк – краевед Олег Минаев представил книгу «ЗЮНГАРЦЫ», посвященную героизму калмыцкого полка в составе Донской конницы в годы гражданской войны. Также были организованы выставки и просмотры кинолент.



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