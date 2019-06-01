В Центральном хуруле выступили сотни музыкантов

На территории Центрального хурула «Золотая обитель Будды Шакьямуни» состоялось уникальное представление. Одновременно выступили сотни музыкантов. Подношение Трем Драгоценностям - Будде, Дхарме и Сангхе – традиционно проводится в дни священного буддийского месяца Ур Сар.



На импровизированной сцене перед Центральным хурулом разместились сотни музыкантов. Ими бессменно руководит Заслуженный деятель искусств республики, дирижер оркестра национальных инструментов КалмГУ Савр Катаев. Сегодня за взмахом его руки внимательно следят боле семисот музыкантов. Как профессионалы, так и начинающие. Здесь и домбра, и старинные цур, дунцг, мёрин хур. Кто-то впервые взял в руки инструмент и выучил несколько мелодий.



Открыла концерт благопожеланием в адрес Шаджин ламы Тэло Тулку Ринпоче народная артистка РСФСР, Герой Калмыкии Валентина Гаряева.



В этот день прозвучали восемь музыкальных номеров, включая калмыцкие наигрыши, буддийские мантры, произведения Аркадия Манджиева.



Сюда специально для того, чтобы стать свидетелем этого уникального мероприятия, съехались гости из разных уголков России. Каждый из них стал частичкой этого благого дела. Каждый год элистинка Мария Эрдниева приходит на концерт сводного оркестра, и по ее мнению та энергия, которая исходит от исполняемой музыки, ни с чем не сравнима.



Светлана Катаева знала о выступлении домбристов, но даже представляла его масштабов. А волгоградка Людмила Рябова, более 50 лет назад гостившая у нас, призналась, что поражена переменами. Калмыкию она открыла для себя заново.



В финале жители республики и гости концерта услышали домбровые наигрыши. Микс из известных народных композиций в исполнении Арслана Шовгурова элистинцы и гости праздника встретили бурными аплодисментами.



Эта традиция отмечать священный месяц Ур Сар возродилась в степном регионе в 2015-м году. Идея проведения грандиозного представления принадлежит Верховному ламе республики Тэло Тулку Ринпоче в год 10-летия открытия Центрального хурула. В этот раз на суд зрителей представили и попурри из национальной музыки калмыков, монголов, бурятов, тувинцев. Автор произведения - член Союза писателей России, заслуженный деятель искусств Республики Калмыкия, председатель Калмыцкого регионального отделения Союза писателей России Николай Санджиев.

На территории Центрального хурула «Золотая обитель Будды Шакьямуни» состоялось уникальное представление. Одновременно выступили сотни музыкантов. Подношение Трем Драгоценностям - Будде, Дхарме и Сангхе – традиционно проводится в дни священного буддийского месяца Ур Сар.На импровизированной сцене перед Центральным хурулом разместились сотни музыкантов. Ими бессменно руководит Заслуженный деятель искусств республики, дирижер оркестра национальных инструментов КалмГУ Савр Катаев. Сегодня за взмахом его руки внимательно следят боле семисот музыкантов. Как профессионалы, так и начинающие. Здесь и домбра, и старинные цур, дунцг, мёрин хур. Кто-то впервые взял в руки инструмент и выучил несколько мелодий.Открыла концерт благопожеланием в адрес Шаджин ламы Тэло Тулку Ринпоче народная артистка РСФСР, Герой Калмыкии Валентина Гаряева.В этот день прозвучали восемь музыкальных номеров, включая калмыцкие наигрыши, буддийские мантры, произведения Аркадия Манджиева.Сюда специально для того, чтобы стать свидетелем этого уникального мероприятия, съехались гости из разных уголков России. Каждый из них стал частичкой этого благого дела. Каждый год элистинка Мария Эрдниева приходит на концерт сводного оркестра, и по ее мнению та энергия, которая исходит от исполняемой музыки, ни с чем не сравнима.Светлана Катаева знала о выступлении домбристов, но даже представляла его масштабов. А волгоградка Людмила Рябова, более 50 лет назад гостившая у нас, призналась, что поражена переменами. Калмыкию она открыла для себя заново.В финале жители республики и гости концерта услышали домбровые наигрыши. Микс из известных народных композиций в исполнении Арслана Шовгурова элистинцы и гости праздника встретили бурными аплодисментами.Эта традиция отмечать священный месяц Ур Сар возродилась в степном регионе в 2015-м году. Идея проведения грандиозного представления принадлежит Верховному ламе республики Тэло Тулку Ринпоче в год 10-летия открытия Центрального хурула. В этот раз на суд зрителей представили и попурри из национальной музыки калмыков, монголов, бурятов, тувинцев. Автор произведения - член Союза писателей России, заслуженный деятель искусств Республики Калмыкия, председатель Калмыцкого регионального отделения Союза писателей России Николай Санджиев.



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