В поселке Эвдык открыта Ступа Просветления

В поселке Эвдык Кетченеровского района открыта Ступа Просветления. То, что оно прошло в священный месяц Ур Сар, когда все благие дела умножаются в тысячу раз, стало, наверно, особым благом для всех участников этой церемонии. Об этом говорил Шаджин лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче, который считает, что многое в жизни зависит от нас самих, от нашей уверенности в чистоте, верности и искренности наших намерений и поступков.



Проведен специальный ритуал , в который входят обряд омовения, очишения и освящения Ступы. Теперь она будет нести благо всем приходящим сюда.



Она строилась на добровольные пожертвования местных жителей. Это не первая ступа, открытая в эти дни. Буддийская община Калмыкии уже обрела конкретные очертания и заняла свое место в жизни. В поселке Эвдык Кетченеровского района открыта Ступа Просветления. То, что оно прошло в священный месяц Ур Сар, когда все благие дела умножаются в тысячу раз, стало, наверно, особым благом для всех участников этой церемонии. Об этом говорил Шаджин лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче, который считает, что многое в жизни зависит от нас самих, от нашей уверенности в чистоте, верности и искренности наших намерений и поступков.Проведен специальный ритуал , в который входят обряд омовения, очишения и освящения Ступы. Теперь она будет нести благо всем приходящим сюда.Она строилась на добровольные пожертвования местных жителей. Это не первая ступа, открытая в эти дни. Буддийская община Калмыкии уже обрела конкретные очертания и заняла свое место в жизни.



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