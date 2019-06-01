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Вчера, 13:10

Представлен новый заместитель главы администрации города


Сегодня на еженедельной планерке в столичной мэрии представлен новый заместитель главы администрации. Им стал Истя Мушаев. Он будет курировать социальный блок.

Говорили о росте заболеваемости энтеровирусной инфекцией среди детей дошкольного возраста. На сегодня зарегистрировано более 140 случаев. Ухудшение ситуации фиксируется и в близлежащих пунктах – Яшкульского и Целинного районов.

И еще. Началась подготовка к Всероссийской переписи населения, запланированная на 2020 год. Также затронули работу управляющих компаний и неисправность лифтов.



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