Представлен новый заместитель главы администрации города

Сегодня на еженедельной планерке в столичной мэрии представлен новый заместитель главы администрации. Им стал Истя Мушаев. Он будет курировать социальный блок.



Говорили о росте заболеваемости энтеровирусной инфекцией среди детей дошкольного возраста. На сегодня зарегистрировано более 140 случаев. Ухудшение ситуации фиксируется и в близлежащих пунктах – Яшкульского и Целинного районов.



И еще. Началась подготовка к Всероссийской переписи населения, запланированная на 2020 год. Также затронули работу управляющих компаний и неисправность лифтов. Сегодня на еженедельной планерке в столичной мэрии представлен новый заместитель главы администрации. Им стал Истя Мушаев. Он будет курировать социальный блок.Говорили о росте заболеваемости энтеровирусной инфекцией среди детей дошкольного возраста. На сегодня зарегистрировано более 140 случаев. Ухудшение ситуации фиксируется и в близлежащих пунктах – Яшкульского и Целинного районов.И еще. Началась подготовка к Всероссийской переписи населения, запланированная на 2020 год. Также затронули работу управляющих компаний и неисправность лифтов.



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