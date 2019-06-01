8 июня в эфире телеканала «Россия 1» в 8.40 смотрите специальный репортаж Антона Борисова «Белая дорога Калмыкии».



Получасовой фильм расскзывает о сегодняшнем дне степной республики, её экономики, культуре и народе. А также о том потенциале, который может и должен тать толчком к её развитию. 8 июня в эфире телеканала «Россия 1» в 8.40 смотрите специальный репортаж Антона Борисова «Белая дорога Калмыкии».Получасовой фильм расскзывает о сегодняшнем дне степной республики, её экономики, культуре и народе. А также о том потенциале, который может и должен тать толчком к её развитию.



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