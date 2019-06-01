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Сегодня, 16:01

Смотрите специальный репортаж Антона Борисова «Белая дорога Калмыкии»


8 июня в эфире телеканала «Россия 1» в 8.40 смотрите специальный репортаж Антона Борисова «Белая дорога Калмыкии».

Получасовой фильм расскзывает о сегодняшнем дне степной республики, её экономики, культуре и народе. А также о том потенциале, который может и должен тать толчком к её развитию.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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