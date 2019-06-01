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Сегодня, 15:57

Судебные приставы приняли присягу


Сегодня присягнули на верность закону и государству 23 молодых сотрудника службы судебных приставов. Символично, что торжественная церемония состоялась на Аллее героев. К ней допустили тех, кто с успехом выдержал испытательный срок. Новобранцы торжественно поклялись честно и добросовестно исполнять обязанности судебного пристава, опираясь на Конституцию России.

После этого состоялось торжественное награждение работников Управления ведомственными наградами.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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