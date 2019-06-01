Судебные приставы приняли присягу

Сегодня присягнули на верность закону и государству 23 молодых сотрудника службы судебных приставов. Символично, что торжественная церемония состоялась на Аллее героев. К ней допустили тех, кто с успехом выдержал испытательный срок. Новобранцы торжественно поклялись честно и добросовестно исполнять обязанности судебного пристава, опираясь на Конституцию России.



После этого состоялось торжественное награждение работников Управления ведомственными наградами. Сегодня присягнули на верность закону и государству 23 молодых сотрудника службы судебных приставов. Символично, что торжественная церемония состоялась на Аллее героев. К ней допустили тех, кто с успехом выдержал испытательный срок. Новобранцы торжественно поклялись честно и добросовестно исполнять обязанности судебного пристава, опираясь на Конституцию России.После этого состоялось торжественное награждение работников Управления ведомственными наградами.



Смотреть полный выпуск новостей



