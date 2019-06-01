В МВД Калмыкии работает «телефон доверия»

Сегодня в МВД Калмыкии будет работать «телефон доверия» по вопросам противодействия коррупции. Звонки принимаются до 16:00 часов по номеру 99-6-95.



Консультировать граждан, будут сотрудники подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции, по работе с личным составом, оперативно-розыскной части собственной безопасности и представители общественного совета при республиканском МВД.



Каждое поступившее обращение будет принято к рассмотрению. Звонок бесплатный. Сегодня в МВД Калмыкии будет работать «телефон доверия» по вопросам противодействия коррупции. Звонки принимаются до 16:00 часов по номеру 99-6-95.Консультировать граждан, будут сотрудники подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции, по работе с личным составом, оперативно-розыскной части собственной безопасности и представители общественного совета при республиканском МВД.Каждое поступившее обращение будет принято к рассмотрению. Звонок бесплатный.



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