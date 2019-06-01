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Сегодня, 15:53

Как пережить тяжелые для аллергиков дни?


Не только весеннее, но и летнее время - одни из самых тяжёлых периодов для больных поллинозом. В этот сезон летучие ворсинки пуха от тополей становятся переносчиками пыльцы сотен растений. Что делать, чтобы с наименьшими потерями для здоровья пережить тяжелые для аллергиков дни?

Для 18-летнего Чингиса Бухинова слова известной песни «Тополиный пух, жара, июнь» имеют реальный и не самый приятный смысл. В 6 лет ему поставили диагноз бронхиальная астма. А последние пять лет он борется ещё и поллинозом. Весна для него начало проблем.

Чаще всего именно аллергия приводит к смешанной бронхиальной астме. Она характеризуется мучительными приступами удушья. В медицинские учреждения региона с этим диагнозом в прошлом году обратилось свыше тысячи человек. Предрасположенность к ней не всегда передается по наследству. Плохая экология и постоянный стресс ослабляют иммунитет и открывают лазейку для этой болезни. А вот точной статистики по поллинозу в нашем регионе нет. Кто-то начинает чихать и покрываться сыпью в мае с появлением одуванчиков, у других страдания начинаются в августе, в сезон цветения полыни и амброзии. В случае хронических заболеваний дыхательных путей не обойтись без антигистаминов и ингаляторов. В аптеках в это время на них ажиотажный спрос. И стоят они от десяти до восьмисот рублей за упаковку.

Сильным аллергеном кроме пыльцы березы, дуба, ольхи и тополя в Калмыкии считается горчак ползучий и амброзия полыннолистная. На днях в Яшалтинском районе по этим растениям Россельхознадзор установил карантинный фитосанитарный режим. Болезненные реакции у аллергиков обостряются и во время весенне-летних покосов травы для борьбы с клещами.

Врачи аллергологи – иммунологи считают насморк, заложенность носа, чихание и отдышку – первыми признаками поллиноза. Эти симптомы чаще всего путают с проявлением острых респираторных заболеваний.

Врачи предупреждают, что медикаменты способны лишь снять симптомы заболевания. Рекомендуется за полгода до цветения делать прививки.




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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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