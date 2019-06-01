Открыта мемориальная доска Ивану Кофанову

Он из поколения созидателей. Будучи соратником самого Басана Городовикова, отдал многие годы своей жизни во благо Калмыкии, ставшей ему второй родиной. На доме, где жил Иван Степанович Кофанов, открыта мемориальная доска.



Это дань памяти поистине незаурядной личности. Собравшиеся – это родные, друзья, соратники связывают с его именем возрождение строительной отрасли степного региона. А начинал Иван Кофанов трудовой путь руководителем одного из хозяйств республики и выводит его в лидеры социалистического производства.



Следующая ступень – руководство «Сельхозтехникой». Благодаря этому производству расширяются возможности аграрного сектора республики, получает развитие мелиорация. Плоды деятельности крепкого хозяйственника не остаются незамеченными.



Басан Городовиков – поручает не менее ответственные участки: работу в партийных структурах. Иван Кофанов возглавит Элистинский горком партии, а перейдя – в обком, станет куратором всей строительной отрасли. Он из поколения созидателей. Будучи соратником самого Басана Городовикова, отдал многие годы своей жизни во благо Калмыкии, ставшей ему второй родиной. На доме, где жил Иван Степанович Кофанов, открыта мемориальная доска.Это дань памяти поистине незаурядной личности. Собравшиеся – это родные, друзья, соратники связывают с его именем возрождение строительной отрасли степного региона. А начинал Иван Кофанов трудовой путь руководителем одного из хозяйств республики и выводит его в лидеры социалистического производства.Следующая ступень – руководство «Сельхозтехникой». Благодаря этому производству расширяются возможности аграрного сектора республики, получает развитие мелиорация. Плоды деятельности крепкого хозяйственника не остаются незамеченными.Басан Городовиков – поручает не менее ответственные участки: работу в партийных структурах. Иван Кофанов возглавит Элистинский горком партии, а перейдя – в обком, станет куратором всей строительной отрасли.



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