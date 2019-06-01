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Сегодня, 15:50

Профессиональный праздник отметят работники соцзащиты населения


Завтра свой профессиональный праздник уже в 19-й раз отметят работники сферы социальной защиты населения. А сегодня на торжественном мероприятии почетные грамоты и знаки отличия вручили более пятидесяти сотрудникам.

Среди них работники реабилитационных центров, приютов, домов ветеранов, медики, психологи. Их главная цель - помогать другим преодолевать трудности.

В Калмыкии на сегодняшний день в области социального обслуживания населения работает более полутора тысяч специалистов. Только в прошлом году соцуслуги на дому получили около трех с половиной тысяч граждан Калмыкии.



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