В школах республики работают детские лагеря отдыха

Школы республики стали площадкой для дневного пребывания детей. В Яшкульском районе летним отдыхом будет охвачено 316 детей. Местный бюджет на эти цели выделил более 200 тысяч рублей. В образовательных учреждениях предусмотрены все меры безопасности для их полноценного отдыха.



Увлекательные соревнования, викторины, творческие конкурсы. Эта хорошая возможность для восстановления сил после долгого учебного года. 60 школьников решили провести июнь в лагере дневного пребывания, организованного в стенах Яшкульской многопрофильной гимназии. Задача педагогов, руководителей района в том, чтобы детям в лагере было интересно, весело и познавательно.



В лагере реализуется комплексная программа « Манна Тангч». Причем каждый день имеет свою тематику. Патриотическую, экологическую, этнокультурную. Большое внимание уделяется и спортивно-оздоровительному направлению работы. А потому большую часть времени ребята будут проводить на свежем воздухе, участвовать в различных состязаниях.



Ну, а питание в летнем пришкольном лагере должно быть сбалансированным, считают специалисты. В скором времени в меню появятся овощи, выращенные на полях местных фермеров. Каши, мясные блюда стараемся готовить качественно и вкусно, говорят повара.



Всего же за лето в Яшкульском районе смогут отдохнуть 316 школьников. На это необходимые денежные средства были выделены из местного бюджета. Предусмотрены меры пожарной безопасности и проведена противоклещевая обработка территорий.



Планируется также направить детей на отдых за пределы республики. Кроме того, старшеклассники будут привлечены к летнему трудоустройству. Школы республики стали площадкой для дневного пребывания детей. В Яшкульском районе летним отдыхом будет охвачено 316 детей. Местный бюджет на эти цели выделил более 200 тысяч рублей. В образовательных учреждениях предусмотрены все меры безопасности для их полноценного отдыха.Увлекательные соревнования, викторины, творческие конкурсы. Эта хорошая возможность для восстановления сил после долгого учебного года. 60 школьников решили провести июнь в лагере дневного пребывания, организованного в стенах Яшкульской многопрофильной гимназии. Задача педагогов, руководителей района в том, чтобы детям в лагере было интересно, весело и познавательно.В лагере реализуется комплексная программа « Манна Тангч». Причем каждый день имеет свою тематику. Патриотическую, экологическую, этнокультурную. Большое внимание уделяется и спортивно-оздоровительному направлению работы. А потому большую часть времени ребята будут проводить на свежем воздухе, участвовать в различных состязаниях.Ну, а питание в летнем пришкольном лагере должно быть сбалансированным, считают специалисты. В скором времени в меню появятся овощи, выращенные на полях местных фермеров. Каши, мясные блюда стараемся готовить качественно и вкусно, говорят повара.Всего же за лето в Яшкульском районе смогут отдохнуть 316 школьников. На это необходимые денежные средства были выделены из местного бюджета. Предусмотрены меры пожарной безопасности и проведена противоклещевая обработка территорий.Планируется также направить детей на отдых за пределы республики. Кроме того, старшеклассники будут привлечены к летнему трудоустройству.



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