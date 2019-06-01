Участники семинара «День поля» отправились в Яшалтинский район

Сегодня участники семинара «День поля» знакомятся с результатами испытаний зерновых и кормовых культур в СПК им Карла Маркса в Яшалтинском районе. Накануне они побывали на опытной станции Агронива Целинного района, где осмотрели посевные площади новых перспективных сортов сельхозкультур.



В семинаре принимают участие представители научного сообщества соседних регионов, а также местные аграрии. Сегодня участники семинара «День поля» знакомятся с результатами испытаний зерновых и кормовых культур в СПК им Карла Маркса в Яшалтинском районе. Накануне они побывали на опытной станции Агронива Целинного района, где осмотрели посевные площади новых перспективных сортов сельхозкультур.В семинаре принимают участие представители научного сообщества соседних регионов, а также местные аграрии.



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