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Вчера, 14:23

Проект «Лукоморье»


Читаем Пушкина! ВГТРК представляет проект к 220-летию великого русского поэта А. С. Пушкина.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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