Наступил сезон природных витаминов

Май-июнь – время сочных и спелых ягод. На прилавках элистинских рынков сейчас можно найти клубнику, черешню, абрикосы и другие ароматные лакомства. На садово-огородных участках калмыцких дачников в это время тоже зреет клубника. В чем польза и как правильно ее выращивать?



Улучшает зрение, память, богата антиоксидантами и витамином Ц. Все это об алой ароматной клубнике, появление которой на прилавках символизирует собой начало ягодного сезона. Стоимость клубники за килограмм варьируется от ста пятидесяти до двухсот рублей. А покупатели, конечно же, в первую очередь обращают внимание на её качество.



Радует ягодное разнообразие на элистинских прилавках. На смену клубнике постепенно приходит черешня, вишня, абрикосы. Все это, по словам продавцов, пользуется у жителей республики большим спросом. Как правило, товар привозят из соседних с Калмыкией регионов – Краснодарского и Ставропольского края. Многие стараются заготовить ягоды впрок, чтобы зимой также баловать себя летними лакомствами.



На приусадебных участках местных садоводов в это время также спеют сочные угощения. Большой популярностью пользуются ягоды шелковицы. Зреют они постепенно, а потому собирать урожай можно практически все лето. Что касается клубники, то агроном Вячеслав Вершиковский, советует высаживать сорт Польский. Он не прихотлив в уходе и приносит урожай в течение нескольких лет.



Сладковатый аромат и насыщенный темный алый цвет клубники говорит о том, что она содержит в себе максимум полезных веществ. А вот черешня может быть от светло желтой до почти черной. И каждый найдет себе сорт по вкусу. Главное не забывать мыть все ягоды перед употреблением.

Май-июнь – время сочных и спелых ягод. На прилавках элистинских рынков сейчас можно найти клубнику, черешню, абрикосы и другие ароматные лакомства. На садово-огородных участках калмыцких дачников в это время тоже зреет клубника. В чем польза и как правильно ее выращивать?Улучшает зрение, память, богата антиоксидантами и витамином Ц. Все это об алой ароматной клубнике, появление которой на прилавках символизирует собой начало ягодного сезона. Стоимость клубники за килограмм варьируется от ста пятидесяти до двухсот рублей. А покупатели, конечно же, в первую очередь обращают внимание на её качество.Радует ягодное разнообразие на элистинских прилавках. На смену клубнике постепенно приходит черешня, вишня, абрикосы. Все это, по словам продавцов, пользуется у жителей республики большим спросом. Как правило, товар привозят из соседних с Калмыкией регионов – Краснодарского и Ставропольского края. Многие стараются заготовить ягоды впрок, чтобы зимой также баловать себя летними лакомствами.На приусадебных участках местных садоводов в это время также спеют сочные угощения. Большой популярностью пользуются ягоды шелковицы. Зреют они постепенно, а потому собирать урожай можно практически все лето. Что касается клубники, то агроном Вячеслав Вершиковский, советует высаживать сорт Польский. Он не прихотлив в уходе и приносит урожай в течение нескольких лет.Сладковатый аромат и насыщенный темный алый цвет клубники говорит о том, что она содержит в себе максимум полезных веществ. А вот черешня может быть от светло желтой до почти черной. И каждый найдет себе сорт по вкусу. Главное не забывать мыть все ягоды перед употреблением.



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