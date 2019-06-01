ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Вакансии
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
?р?н? ?арц
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Вчера, 12:26

Наступил сезон природных витаминов


Май-июнь – время сочных и спелых ягод. На прилавках элистинских рынков сейчас можно найти клубнику, черешню, абрикосы и другие ароматные лакомства. На садово-огородных участках калмыцких дачников в это время тоже зреет клубника. В чем польза и как правильно ее выращивать?

Улучшает зрение, память, богата антиоксидантами и витамином Ц. Все это об алой ароматной клубнике, появление которой на прилавках символизирует собой начало ягодного сезона. Стоимость клубники за килограмм варьируется от ста пятидесяти до двухсот рублей. А покупатели, конечно же, в первую очередь обращают внимание на её качество.

Радует ягодное разнообразие на элистинских прилавках. На смену клубнике постепенно приходит черешня, вишня, абрикосы. Все это, по словам продавцов, пользуется у жителей республики большим спросом. Как правило, товар привозят из соседних с Калмыкией регионов – Краснодарского и Ставропольского края. Многие стараются заготовить ягоды впрок, чтобы зимой также баловать себя летними лакомствами.

На приусадебных участках местных садоводов в это время также спеют сочные угощения. Большой популярностью пользуются ягоды шелковицы. Зреют они постепенно, а потому собирать урожай можно практически все лето. Что касается клубники, то агроном Вячеслав Вершиковский, советует высаживать сорт Польский. Он не прихотлив в уходе и приносит урожай в течение нескольких лет.

Сладковатый аромат и насыщенный темный алый цвет клубники говорит о том, что она содержит в себе максимум полезных веществ. А вот черешня может быть от светло желтой до почти черной. И каждый найдет себе сорт по вкусу. Главное не забывать мыть все ягоды перед употреблением.




Другие новости по теме:

  • Продолжается благоприятный период для посева
  • Жаркий июль ускорил созревание бахчевых культур
  • За калмыцкими арбузами машины выстраиваются в очередь
  • На рынках Элисты появились первые арбузы
  • Калмыкия должна стать виноградной республикой
  • Ики-Бурульские арбузы покоряют российские регионы
  • В Калмыкии с начала года выросли цены на продукты питания
  • Цена на витаминную продукцию снизилась
  • Сезон продажи арбузов начался
  • Мед - кладовая полезных веществ

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Июнь 2019    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34