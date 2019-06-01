Сегодня в Элисте походит традиционный Всероссийский праздник «Пушкинский день России». Он посвящен 220-летию со дня рождения солнца русской поэзии.



В программе выступление писателей, чтецов-любителей, актеров, студентов учебных заведений, литературных студий, театральных кружков, юношеского хора «Радость», романсы на стихи Пушкина и поэтов его эпохи. Сегодня в Элисте походит традиционный Всероссийский праздник «Пушкинский день России». Он посвящен 220-летию со дня рождения солнца русской поэзии.В программе выступление писателей, чтецов-любителей, актеров, студентов учебных заведений, литературных студий, театральных кружков, юношеского хора «Радость», романсы на стихи Пушкина и поэтов его эпохи.



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