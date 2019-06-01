Летние отпуска не за горами. А между тем, более 12 тысяч жителей Калмыкии лишены права отдыха за пределами страны. Почти 600 из них - алиментщики. Это данные регионального управления судебных приставов. Их совокупные долги превысили 3 млрда рублей.



К категории невыездных относятся также неплательщики по кредитам, коммунальным услугам, а также в пользу физических и юридических лиц. Узнать о своем статусе можно через «Банк данных исполнительных производств» на сайте республиканского налогового ведомства. Летние отпуска не за горами. А между тем, более 12 тысяч жителей Калмыкии лишены права отдыха за пределами страны. Почти 600 из них - алиментщики. Это данные регионального управления судебных приставов. Их совокупные долги превысили 3 млрда рублей.К категории невыездных относятся также неплательщики по кредитам, коммунальным услугам, а также в пользу физических и юридических лиц. Узнать о своем статусе можно через «Банк данных исполнительных производств» на сайте республиканского налогового ведомства.



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