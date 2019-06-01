Депутат Госдумы Марина Мукабенова вручила именные стипендии

Восемь будущих специалистов получили вознаграждение за отличные показатели в учебе, активное участие в общественной жизни, научно-исследовательские работы и высокие достижения. Уже пятый год именные стипендии лучшим студентам вручает депутат Госдумы Марина Мукабенова.



В числе лидеров – студенты 2-го курса торгово-технологического колледжа Артем Гайворонский и Байр Аджиев. Именные стипендии депутата Госдумы Марины Мукабеновой ребята получили за активную общественную и научную работу. Они неоднократные призеры региональных чемпионатов среди молодых профессионалов. Второкурсники уже сейчас первоклассные повара. И видят себя в будущем только в этой сфере.



Студентка 4-го курса столичного колледжа искусств имени Петра Чонкушова, талантливая исполнительница Алтын Настинова тоже в числе обладателей именной премии депутата. Она лауреат республиканского вокального конкурса «Голос Калмыкии».



Еще одной студентке ссуза вручили официальный документ, оформленный на бланке Государственной думы. «В дальнейшем это можно будет использовать для портфолио»,- говорит Александра Болдырева.



Связь со средним специальным учебным заведением Марина Мукабенова поддерживает многие годы.



Именные премии депутата Государственной Думы были учреждены Мариной Мукабеновой еще девять лет назад. За это время ее первые обладатели успели получить диплом и построить семьи. В 2011 году их получили студенты филиала Московского государственного гуманитарно-экономического университета. Сегодня вуз обучается более четырехсот студентов.



Церемония вручения премии состоялась и в Элистинском политехническом колледже. Поощрение за отличную учебу и активную общественную деятельность получили второкурсники Анастасия Баданжиева и Александр Милов. Всех этих ребят объединяет интерес к выбранной профессии и желание в ней себя проявить. Депутат Мукабенова, понимая важность поощрения первых шагов в её постижении, активно помогает ребятам из элистинских профессиональных колледжей.

Восемь будущих специалистов получили вознаграждение за отличные показатели в учебе, активное участие в общественной жизни, научно-исследовательские работы и высокие достижения. Уже пятый год именные стипендии лучшим студентам вручает депутат Госдумы Марина Мукабенова.В числе лидеров – студенты 2-го курса торгово-технологического колледжа Артем Гайворонский и Байр Аджиев. Именные стипендии депутата Госдумы Марины Мукабеновой ребята получили за активную общественную и научную работу. Они неоднократные призеры региональных чемпионатов среди молодых профессионалов. Второкурсники уже сейчас первоклассные повара. И видят себя в будущем только в этой сфере.Студентка 4-го курса столичного колледжа искусств имени Петра Чонкушова, талантливая исполнительница Алтын Настинова тоже в числе обладателей именной премии депутата. Она лауреат республиканского вокального конкурса «Голос Калмыкии».Еще одной студентке ссуза вручили официальный документ, оформленный на бланке Государственной думы. «В дальнейшем это можно будет использовать для портфолио»,- говорит Александра Болдырева.Связь со средним специальным учебным заведением Марина Мукабенова поддерживает многие годы.Именные премии депутата Государственной Думы были учреждены Мариной Мукабеновой еще девять лет назад. За это время ее первые обладатели успели получить диплом и построить семьи. В 2011 году их получили студенты филиала Московского государственного гуманитарно-экономического университета. Сегодня вуз обучается более четырехсот студентов.Церемония вручения премии состоялась и в Элистинском политехническом колледже. Поощрение за отличную учебу и активную общественную деятельность получили второкурсники Анастасия Баданжиева и Александр Милов. Всех этих ребят объединяет интерес к выбранной профессии и желание в ней себя проявить. Депутат Мукабенова, понимая важность поощрения первых шагов в её постижении, активно помогает ребятам из элистинских профессиональных колледжей.



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