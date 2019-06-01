В Калмыкии увеличилось число людей зараженных крымско-геморрагической лихорадкой.



По данным регионального Роспотребнадзора на сегодняшний день зарегистрировано 11 лабораторно подтвержденных случаев КГЛ, в том числе один с летальным исходом.



В медицинские учреждения за помощью по поводу укусов клещами обратились 446 человек, из них 191 ребенок. В Калмыкии увеличилось число людей зараженных крымско-геморрагической лихорадкой.По данным регионального Роспотребнадзора на сегодняшний день зарегистрировано 11 лабораторно подтвержденных случаев КГЛ, в том числе один с летальным исходом.В медицинские учреждения за помощью по поводу укусов клещами обратились 446 человек, из них 191 ребенок.



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