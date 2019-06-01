На безопасные и качественные дороги Калмыкия получит более 700 млн. рублей

В этом году на реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» Калмыкия получит более 700 млн. рублей. Из них чуть более трети будет направлена на дороги Элистинской городской агломерации. В качестве софинансирования республика на эти цели выделяет около 300 млн.



Всего в этом году планируется отремонтировать10 объектов улично-дорожной сети в столице общей протяженностью свыше 13 км и 1 объект в 5 км на территории Приютненского РМО - подъезда к п. Песчаный.



В городе это станут улицы Эсамбаева, Сухэ-Батора, Бимбаева, 28-й Армии; Осипенко, Демьяновская, Герасименко, Джангара, проспект Чонкушова, восточный подъезд дороги Астрахань - Элиста – Ставрополь. В этом году на реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» Калмыкия получит более 700 млн. рублей. Из них чуть более трети будет направлена на дороги Элистинской городской агломерации. В качестве софинансирования республика на эти цели выделяет около 300 млн.Всего в этом году планируется отремонтировать10 объектов улично-дорожной сети в столице общей протяженностью свыше 13 км и 1 объект в 5 км на территории Приютненского РМО - подъезда к п. Песчаный.В городе это станут улицы Эсамбаева, Сухэ-Батора, Бимбаева, 28-й Армии; Осипенко, Демьяновская, Герасименко, Джангара, проспект Чонкушова, восточный подъезд дороги Астрахань - Элиста – Ставрополь.



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