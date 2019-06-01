Пониженная ставка по ипотечным займам теперь доступна для семей с двумя и более детьми на весь срок кредитования. При покупке недвижимости в новостройке или готовом доме от застройщика она составит 6% годовых. Кто может воспользоваться кредитом с господдержкой?



Главные в семье Габуновых – эти две маленькие принцессы, папины дочки. И пока мама занимается воспитанием и образованием детей, папа решает вопросы с жильем. Семья растет, рассказывает Александр Габунов, а своего угла нет. Поэтому узнав, что можно под 6 процентов годовых в рамках госпрограммы приобрести квартиру, решил попробовать.



Льготная ипотека предоставляется тем семьям, где с 2018 по 2022 год родится второй или последующий ребенок. Ставка на весь срок займа – 6 процентов. Максимальный срок кредитования 20 лет. При этом жильё должно приобретаться на первичном рынке, а договор должен быть заключен с 2018 года. Первоначальный взнос - минимум 20 процентов - может полностью состоять из материнского капитала. И самое главное, кредитная организация, в которую вы намерены обратится, должна являться участником госпрограммы.



Теперь, по мнению экспертов, с понижением ставки многие семьи смогут приобрести долгожданные квадратные метры. Ипотечный рынок степного региона вырос. Общая сумма таких кредитов с начала текущего года достигла двенадцати с половиной миллиардов рублей.



Не секрет, что ипотека сегодня является основным инструментом приобретения недвижимости, поэтому руководство страны ставит задачу сделать её удобной и доступной для граждан. И уже в первом чтении в государственной думе принят законопроект о единовременной выплате 450 тысяч рублей на погашение ипотеки при рождении третьего и последующих детей.

Пониженная ставка по ипотечным займам теперь доступна для семей с двумя и более детьми на весь срок кредитования. При покупке недвижимости в новостройке или готовом доме от застройщика она составит 6% годовых. Кто может воспользоваться кредитом с господдержкой?Главные в семье Габуновых – эти две маленькие принцессы, папины дочки. И пока мама занимается воспитанием и образованием детей, папа решает вопросы с жильем. Семья растет, рассказывает Александр Габунов, а своего угла нет. Поэтому узнав, что можно под 6 процентов годовых в рамках госпрограммы приобрести квартиру, решил попробовать.Льготная ипотека предоставляется тем семьям, где с 2018 по 2022 год родится второй или последующий ребенок. Ставка на весь срок займа – 6 процентов. Максимальный срок кредитования 20 лет. При этом жильё должно приобретаться на первичном рынке, а договор должен быть заключен с 2018 года. Первоначальный взнос - минимум 20 процентов - может полностью состоять из материнского капитала. И самое главное, кредитная организация, в которую вы намерены обратится, должна являться участником госпрограммы.Теперь, по мнению экспертов, с понижением ставки многие семьи смогут приобрести долгожданные квадратные метры. Ипотечный рынок степного региона вырос. Общая сумма таких кредитов с начала текущего года достигла двенадцати с половиной миллиардов рублей.Не секрет, что ипотека сегодня является основным инструментом приобретения недвижимости, поэтому руководство страны ставит задачу сделать её удобной и доступной для граждан. И уже в первом чтении в государственной думе принят законопроект о единовременной выплате 450 тысяч рублей на погашение ипотеки при рождении третьего и последующих детей.



Смотреть полный выпуск новостей



