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Вчера, 15:53

Бюджет-2018 исполнен с незначительным дефицитом


Завершил свою работу комитет по бюджету Народного Хурала. Главный финансовый документ республики в прошлом году был исполнен с незначительным дефицитом. Почти 70 процентов расходной части было направлено на реализацию социальных обязательств. Остальные 30 – на поддержку основных направлений экономики.

На сегодняшнем обсуждении доклада исполняющего обязанности министра финансов Очира Шургучеева в профильном комитете акцент был сделан на реализации 18 государственных программ. В интервью «Вестям» заместитель председателя Народного Хурала Саглар Бакинова сообщила, что по некоторым проектам финансирование «оставило желать лучшего».

Комитетом принято решение, обсуждение исполнения главного финансового документа за 2018 год внести в повестку дня сессии Народного хурала, которая состоится завтра.



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