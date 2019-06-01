Бюджет-2018 исполнен с незначительным дефицитом

Завершил свою работу комитет по бюджету Народного Хурала. Главный финансовый документ республики в прошлом году был исполнен с незначительным дефицитом. Почти 70 процентов расходной части было направлено на реализацию социальных обязательств. Остальные 30 – на поддержку основных направлений экономики.



На сегодняшнем обсуждении доклада исполняющего обязанности министра финансов Очира Шургучеева в профильном комитете акцент был сделан на реализации 18 государственных программ. В интервью «Вестям» заместитель председателя Народного Хурала Саглар Бакинова сообщила, что по некоторым проектам финансирование «оставило желать лучшего».



Комитетом принято решение, обсуждение исполнения главного финансового документа за 2018 год внести в повестку дня сессии Народного хурала, которая состоится завтра. Завершил свою работу комитет по бюджету Народного Хурала. Главный финансовый документ республики в прошлом году был исполнен с незначительным дефицитом. Почти 70 процентов расходной части было направлено на реализацию социальных обязательств. Остальные 30 – на поддержку основных направлений экономики.На сегодняшнем обсуждении доклада исполняющего обязанности министра финансов Очира Шургучеева в профильном комитете акцент был сделан на реализации 18 государственных программ. В интервью «Вестям» заместитель председателя Народного Хурала Саглар Бакинова сообщила, что по некоторым проектам финансирование «оставило желать лучшего».Комитетом принято решение, обсуждение исполнения главного финансового документа за 2018 год внести в повестку дня сессии Народного хурала, которая состоится завтра.



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