Начался священный для буддистов месяц Ур Сар. В это время любая духовная практика или благое действо приносит кармическую заслугу, сила которой в несколько раз больше чем в другие месяцы года. Так, 8 июня в Центральном хуруле Калмыкии Золотой Обители Будды Шакьямуни запланировано музыкальное подношение Трем Драгоценностям. Участие в нем примут по традиции несколько сотен музыкантов.



Игру на домбре пенсионерка Араша Бадмаева только осваивает. Всего за три занятия разучила две мелодии. Делает это она специально для участия в музыкальном фестивале – подношение трем Драгоценностям.



Таких новичков, как Араша Болаева, здесь немало. Начиная с 2015 года, когда сводный оркестр из трехсот домбристов выступил впервые, его масштабы приобрели небывалый характер. В прошлом году число музыкантов достигло семисот человек. Однако не в цифрах дело, отмечает дирижер сводного оркестра, заслуженный деятель искусств Калмыкии Савр Катаев. Главной задачей по-прежнему остается популяризация среди молодежи игры на национальных инструментах.



Основа репертуара практически не изменилась. Однако не обойдется без премьер и в этот в раз, что станет еще одним сюрпризом для слушателей. Времени для подготовки остается немного. А собрать такое количество музыкантов в одном месте непросто. Одна из самых юных участниц Виктория Докурова рассказывает, что не пропустила ни одной репетиции. Она впервые примет участие в столь масштабном мероприятии.



Состоится одно из самых ожидаемых музыкальных событий июня в эту субботу в шесть часов вечера.

Начался священный для буддистов месяц Ур Сар. В это время любая духовная практика или благое действо приносит кармическую заслугу, сила которой в несколько раз больше чем в другие месяцы года. Так, 8 июня в Центральном хуруле Калмыкии Золотой Обители Будды Шакьямуни запланировано музыкальное подношение Трем Драгоценностям. Участие в нем примут по традиции несколько сотен музыкантов.Игру на домбре пенсионерка Араша Бадмаева только осваивает. Всего за три занятия разучила две мелодии. Делает это она специально для участия в музыкальном фестивале – подношение трем Драгоценностям.Таких новичков, как Араша Болаева, здесь немало. Начиная с 2015 года, когда сводный оркестр из трехсот домбристов выступил впервые, его масштабы приобрели небывалый характер. В прошлом году число музыкантов достигло семисот человек. Однако не в цифрах дело, отмечает дирижер сводного оркестра, заслуженный деятель искусств Калмыкии Савр Катаев. Главной задачей по-прежнему остается популяризация среди молодежи игры на национальных инструментах.Основа репертуара практически не изменилась. Однако не обойдется без премьер и в этот в раз, что станет еще одним сюрпризом для слушателей. Времени для подготовки остается немного. А собрать такое количество музыкантов в одном месте непросто. Одна из самых юных участниц Виктория Докурова рассказывает, что не пропустила ни одной репетиции. Она впервые примет участие в столь масштабном мероприятии.Состоится одно из самых ожидаемых музыкальных событий июня в эту субботу в шесть часов вечера.



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