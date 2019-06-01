ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Вакансии
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
?р?н? ?арц
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Вчера, 12:44

Начался священный для буддистов месяц Ур Сар


Начался священный для буддистов месяц Ур Сар. В это время любая духовная практика или благое действо приносит кармическую заслугу, сила которой в несколько раз больше чем в другие месяцы года. Так, 8 июня в Центральном хуруле Калмыкии Золотой Обители Будды Шакьямуни запланировано музыкальное подношение Трем Драгоценностям. Участие в нем примут по традиции несколько сотен музыкантов.

Игру на домбре пенсионерка Араша Бадмаева только осваивает. Всего за три занятия разучила две мелодии. Делает это она специально для участия в музыкальном фестивале – подношение трем Драгоценностям.

Таких новичков, как Араша Болаева, здесь немало. Начиная с 2015 года, когда сводный оркестр из трехсот домбристов выступил впервые, его масштабы приобрели небывалый характер. В прошлом году число музыкантов достигло семисот человек. Однако не в цифрах дело, отмечает дирижер сводного оркестра, заслуженный деятель искусств Калмыкии Савр Катаев. Главной задачей по-прежнему остается популяризация среди молодежи игры на национальных инструментах.

Основа репертуара практически не изменилась. Однако не обойдется без премьер и в этот в раз, что станет еще одним сюрпризом для слушателей. Времени для подготовки остается немного. А собрать такое количество музыкантов в одном месте непросто. Одна из самых юных участниц Виктория Докурова рассказывает, что не пропустила ни одной репетиции. Она впервые примет участие в столь масштабном мероприятии.

Состоится одно из самых ожидаемых музыкальных событий июня в эту субботу в шесть часов вечера.




Другие новости по теме:

  • Сегодня буддисты отмечают наступление священного месяца Ур Сар
  • Приближается священный для буддистов месяц Ур Сар
  • В Калмыкии 700 музыкантов подготовили особый подарок всем жителям и гостям республики
  • 700 музыкантов Калмыкии сделают подношение трем драгоценностям
  • В Калмыкии готовятся к очередному масштабному проекту
  • Уникальный проект «Страна Бумба» планирует представить национальный оркестр Калмыкии в будущем году
  • «500 музыкантов Калмыкии» дадут концерт в Центральном хуруле
  • Завтра в хуруле выступит сводный оркестр «500 музыкантов Калмыкии»
  • В Элисте состоится выступление сводного оркестра в составе 500 музыкантов Калмыкии
  • В Элисте состоялось музыкальное подношение Трем драгоценностям – Будде, Дхарме и Сангхе

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Июнь 2019    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34