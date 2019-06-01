Летчики, пострадавшие в Калмыкии, не имели прав на управление самолетом

Южным следственным управлением на транспорте продолжается проверка по факту жесткой посадки легкомоторного самолета в Приютненском районе Калмыкии.



Напомним, ЧП произошло 28 мая в районе поселка Первомайский. В результате происшествия пострадали два человека - пилот и штурман. Оба были госпитализированы в ресбольницу и прооперированы. Состояние одного из них до сих пор тяжелое.



Установлено, что самолет кустарным способом был переоборудован для орошения полей и не состоял на учете. Летчики не имели соответствующих прав на управление. Южное следственное управление на транспорте продолжает проверку. Южным следственным управлением на транспорте продолжается проверка по факту жесткой посадки легкомоторного самолета в Приютненском районе Калмыкии.Напомним, ЧП произошло 28 мая в районе поселка Первомайский. В результате происшествия пострадали два человека - пилот и штурман. Оба были госпитализированы в ресбольницу и прооперированы. Состояние одного из них до сих пор тяжелое.Установлено, что самолет кустарным способом был переоборудован для орошения полей и не состоял на учете. Летчики не имели соответствующих прав на управление. Южное следственное управление на транспорте продолжает проверку.



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