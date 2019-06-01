В Элисте прошли тактико-специальные учения

С самого утра спокойствие горожан было нарушено звуками сирены. В Элисте проходили тактико-специальные учения. За всем происходившим наблюдала наш корреспондент Зоя Бармагнанова.



В 8 утра группа лиц вооруженных автоматическим оружием захватила здание регионального управления федеральной службы судебных приставов в Элисте. 10 человек - сотрудники и посетители учреждения - оказались в заложниках. В ходе переговоров пятеро террористов потребовали выдать им одного из подследственных, в обмен на захваченного ими и предоставить беспрепятственный проезд на автобусе.



Сотрудники силовых и правоохранительных структур работали в условиях, максимально приближенных к реальным. С прилегающих улиц людей эвакуировали в близлежащие школы. Некоторым понадобилась медицинская и психологическая помощь.



В процессе переговоров с террористами был убит один из заложников. Чтобы не допустить дальнейших жертв, оперативный штаб принял решение о введении на территории Элисты режима контртеррористической операции. В результате штурма спецподразделением автобус с террористами был обстрелян. Преступники уничтожены. На месте их обезвреживания обнаружены боеприпасы и самодельное взрывное устройство. В масштабных учениях задействовали более ста сотрудников региональных управлений МВД, ФСБ, медицины катастроф и МЧС. Задача была выполнена. С самого утра спокойствие горожан было нарушено звуками сирены. В Элисте проходили тактико-специальные учения. За всем происходившим наблюдала наш корреспондент Зоя Бармагнанова.В 8 утра группа лиц вооруженных автоматическим оружием захватила здание регионального управления федеральной службы судебных приставов в Элисте. 10 человек - сотрудники и посетители учреждения - оказались в заложниках. В ходе переговоров пятеро террористов потребовали выдать им одного из подследственных, в обмен на захваченного ими и предоставить беспрепятственный проезд на автобусе.Сотрудники силовых и правоохранительных структур работали в условиях, максимально приближенных к реальным. С прилегающих улиц людей эвакуировали в близлежащие школы. Некоторым понадобилась медицинская и психологическая помощь.В процессе переговоров с террористами был убит один из заложников. Чтобы не допустить дальнейших жертв, оперативный штаб принял решение о введении на территории Элисты режима контртеррористической операции. В результате штурма спецподразделением автобус с террористами был обстрелян. Преступники уничтожены. На месте их обезвреживания обнаружены боеприпасы и самодельное взрывное устройство. В масштабных учениях задействовали более ста сотрудников региональных управлений МВД, ФСБ, медицины катастроф и МЧС. Задача была выполнена.



Смотреть полный выпуск новостей



