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Вчера, 21:38

В Элисте прошли тактико-специальные учения


В Элисте прошли тактико-специальные ученияС самого утра спокойствие горожан было нарушено звуками сирены. В Элисте проходили тактико-специальные учения. За всем происходившим наблюдала наш корреспондент Зоя Бармагнанова.

В 8 утра группа лиц вооруженных автоматическим оружием захватила здание регионального управления федеральной службы судебных приставов в Элисте. 10 человек - сотрудники и посетители учреждения - оказались в заложниках. В ходе переговоров пятеро террористов потребовали выдать им одного из подследственных, в обмен на захваченного ими и предоставить беспрепятственный проезд на автобусе.

Сотрудники силовых и правоохранительных структур работали в условиях, максимально приближенных к реальным. С прилегающих улиц людей эвакуировали в близлежащие школы. Некоторым понадобилась медицинская и психологическая помощь.

В процессе переговоров с террористами был убит один из заложников. Чтобы не допустить дальнейших жертв, оперативный штаб принял решение о введении на территории Элисты режима контртеррористической операции. В результате штурма спецподразделением автобус с террористами был обстрелян. Преступники уничтожены. На месте их обезвреживания обнаружены боеприпасы и самодельное взрывное устройство. В масштабных учениях задействовали более ста сотрудников региональных управлений МВД, ФСБ, медицины катастроф и МЧС. Задача была выполнена.



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