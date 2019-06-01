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Вчера, 21:30

Что делать, если во дворе жилого дома не косят траву?


Эпидемиологический мониторинг в республике продолжается. Одна из главных проблем летнего сезона - некошеные придомовые территории. Что делать, если во дворе вашего жилого дома не косят траву?

В результате прекращения деятельности управляющих компаний «Восток сервис» и «Коммунальник» более десятка многоэтажек в восточной части столицы практически утопают в траве. На детских площадках и между домами не производится её покос. Летом к обычной уборке территории в обязанности коммунальных служб входит забота о зеленных насаждениях и борьба с сорняком.

В городскую администрацию поступило около 30 обращений горожан на неухоженность их дворов. В основном это жители 8, 7 и 6-го микрорайонов. В этом отчасти есть и вина самих горожан. Из более, чем полусотни домов, ранее находившихся в ведении управляющих компаний Восток сервис и Коммунальник, около 15-ти до сих пор не определились с выбором управления своей многоэтажки.

Разросшаяся трава на придомовых территориях несёт угрозу безопасности горожанам и их четвероногим питомцам. Весна и лето – пик сезонной активности клещей, которые предпочитают селиться среди кустарников и травы. И не соблюдение требований благоустройства дома и придомовой территории – основание для жалобы в прокуратуру.

Если земля во дворе относится к общедомовой собственности, то управляющая компания обязана убирать мусор, белить бордюры, косить траву. Речь не идёт о ландшафтном дизайне или цветниках. И еще, земельные общедомовые участки бывают разные. Иногда граница проходит в 20 метрах от дома, а иногда всего в одном метре. И за все, что находится за пределами участка, в том числе и за траву, отвечает муниципалитет. Узнать размеры своего участка жильцы могут по кадастровой карте дома.



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