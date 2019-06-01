Сегодня в Ханты-Мансийске стартовал 23 Международный экологический телевизионный фестиваль «Спасти и сохранить». В нем принимают участие журналисты из 55 стран мира.



Программа телефестиваля насыщена деловыми и культурными мероприятиями. Для участников и гостей организовано множество открытых показов конкурсных работ, мастер-классов, круглых столов, презентаций телеканалов и проектов экологического направления, встреч с известными продюсерами.



ГТРК «Калмыкия» представила на суд жюри 7 работ. Они рассказывают об уникальных растениях и животных калмыцкой степи и о том, как у нас организована служба по их сохранению.



Напомним, ГТРК «Калмыкия» неоднократно становилась дипломантом и призёром этого Международного телевизионного конкурса, посвящённого проблемам экологии. Сегодня в Ханты-Мансийске стартовал 23 Международный экологический телевизионный фестиваль «Спасти и сохранить». В нем принимают участие журналисты из 55 стран мира.Программа телефестиваля насыщена деловыми и культурными мероприятиями. Для участников и гостей организовано множество открытых показов конкурсных работ, мастер-классов, круглых столов, презентаций телеканалов и проектов экологического направления, встреч с известными продюсерами.ГТРК «Калмыкия» представила на суд жюри 7 работ. Они рассказывают об уникальных растениях и животных калмыцкой степи и о том, как у нас организована служба по их сохранению.Напомним, ГТРК «Калмыкия» неоднократно становилась дипломантом и призёром этого Международного телевизионного конкурса, посвящённого проблемам экологии.



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