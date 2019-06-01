В Национальной библиотеке прошла презентация книги Цебека Адучиева

Презентация книги «Вблизи рассвета» народного художника Калмыкии Цебека Адучиева состоялась в Национальной библиотеке имени Амур Санана. Детство и юность, обретение призвания и служение ему, а также незабываемые встречи и дружба с прекрасными людьми, безвестными и знаменитыми.



Литературная новинка – биографические воспоминания автора о своем сибирском прошлом. Народный художник Калмыкии известен еще и как мастер слова. Он автор двух поэтических сборников. Презентация книги «Вблизи рассвета» народного художника Калмыкии Цебека Адучиева состоялась в Национальной библиотеке имени Амур Санана. Детство и юность, обретение призвания и служение ему, а также незабываемые встречи и дружба с прекрасными людьми, безвестными и знаменитыми.Литературная новинка – биографические воспоминания автора о своем сибирском прошлом. Народный художник Калмыкии известен еще и как мастер слова. Он автор двух поэтических сборников.



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