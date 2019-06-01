Сегодня православные верующие Калмыкии могут приложиться к мощам Святых Константина и Елены. Ковчег доставлен в Казанский Кафедральный собор. Там же находится и частица Животворящего Креста Господня.



С утра в храме состоялась торжественная литургия, посвященная памяти равноапостольных царя Константина и его матери царицы Елены. А в эти минуты в поселке Плодовитое происходит закладка камня под строительство сельской церкви. Сегодня православные верующие Калмыкии могут приложиться к мощам Святых Константина и Елены. Ковчег доставлен в Казанский Кафедральный собор. Там же находится и частица Животворящего Креста Господня.С утра в храме состоялась торжественная литургия, посвященная памяти равноапостольных царя Константина и его матери царицы Елены. А в эти минуты в поселке Плодовитое происходит закладка камня под строительство сельской церкви.



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