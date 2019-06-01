В поселке Хомутников открыли Ступу

Сегодня завершается визит Досточтимого Кунделинга Ринпоче. В выходные он посетил Ики-Бурульский район, где принял участие в торжественном открытии комплекса ступ и провел ритуал освящения. Его визит в Калмыкию привлёк в республику большое количество буддистов из других регионов. А это - событие не только для жителей поселка, но и для всей республики.



Вчера в Ики-Бурульском районе, в поселке Хомутников состоялось событие, которое станет памятным не только для жителей этого поселка, но и для всей республики. Здесь появился первый в республике буддисткий комплекс, в память об одном человеке, о местной жительнице, известной целительнице Ноган Корнусовне Бочкаевой. Его строительство началось в 2015 году с благословения Шажин-ламы Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче, строили его местные жители на добровольные пожертвования. А главным вдохновителем был настоятель Центрального хурула Анжа-лама. В комплекс входят молельный дом Зеленой Тары, семь буддийских ступ, дом для возжигания лампад и статуя Белого старца. На торжественную церемонию открытия приехали не только жители Ики-Бурульского района, но и жители из других районов республики. Церемонию освещения буддийского комплекса провели досточтимый Кунделинг Ринпоче, который, как напомним, прибыл в Калмыкию с учениями для жителей республики, монашеская община Центрального Хурула «Золотая обитель Будды Шакьямуни» и Шанджин-лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче, который выступил с приветственным словом в адрес жителей Ики-Бурульского района.



Прочитаны специальные молитвы, по традиции перерезана красная лента. И все желающие теперь могут посвящать это священное место.



И каждый из участников этой церемонии может сказать - вера зажигает в каждом из нас огонек добра, любви и сострадания, который мы понесем дальше, передавая его как самую гуманную эстафету через все времена и пространства.

Сегодня завершается визит Досточтимого Кунделинга Ринпоче. В выходные он посетил Ики-Бурульский район, где принял участие в торжественном открытии комплекса ступ и провел ритуал освящения. Его визит в Калмыкию привлёк в республику большое количество буддистов из других регионов. А это - событие не только для жителей поселка, но и для всей республики.Вчера в Ики-Бурульском районе, в поселке Хомутников состоялось событие, которое станет памятным не только для жителей этого поселка, но и для всей республики. Здесь появился первый в республике буддисткий комплекс, в память об одном человеке, о местной жительнице, известной целительнице Ноган Корнусовне Бочкаевой. Его строительство началось в 2015 году с благословения Шажин-ламы Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче, строили его местные жители на добровольные пожертвования. А главным вдохновителем был настоятель Центрального хурула Анжа-лама. В комплекс входят молельный дом Зеленой Тары, семь буддийских ступ, дом для возжигания лампад и статуя Белого старца. На торжественную церемонию открытия приехали не только жители Ики-Бурульского района, но и жители из других районов республики. Церемонию освещения буддийского комплекса провели досточтимый Кунделинг Ринпоче, который, как напомним, прибыл в Калмыкию с учениями для жителей республики, монашеская община Центрального Хурула «Золотая обитель Будды Шакьямуни» и Шанджин-лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче, который выступил с приветственным словом в адрес жителей Ики-Бурульского района.Прочитаны специальные молитвы, по традиции перерезана красная лента. И все желающие теперь могут посвящать это священное место.И каждый из участников этой церемонии может сказать - вера зажигает в каждом из нас огонек добра, любви и сострадания, который мы понесем дальше, передавая его как самую гуманную эстафету через все времена и пространства.



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