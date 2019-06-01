ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Вакансии
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
?р?н? ?арц
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Вчера, 12:54

В поселке Хомутников открыли Ступу


Сегодня завершается визит Досточтимого Кунделинга Ринпоче. В выходные он посетил Ики-Бурульский район, где принял участие в торжественном открытии комплекса ступ и провел ритуал освящения. Его визит в Калмыкию привлёк в республику большое количество буддистов из других регионов. А это - событие не только для жителей поселка, но и для всей республики.

Вчера в Ики-Бурульском районе, в поселке Хомутников состоялось событие, которое станет памятным не только для жителей этого поселка, но и для всей республики. Здесь появился первый в республике буддисткий комплекс, в память об одном человеке, о местной жительнице, известной целительнице Ноган Корнусовне Бочкаевой. Его строительство началось в 2015 году с благословения Шажин-ламы Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче, строили его местные жители на добровольные пожертвования. А главным вдохновителем был настоятель Центрального хурула Анжа-лама. В комплекс входят молельный дом Зеленой Тары, семь буддийских ступ, дом для возжигания лампад и статуя Белого старца. На торжественную церемонию открытия приехали не только жители Ики-Бурульского района, но и жители из других районов республики. Церемонию освещения буддийского комплекса провели досточтимый Кунделинг Ринпоче, который, как напомним, прибыл в Калмыкию с учениями для жителей республики, монашеская община Центрального Хурула «Золотая обитель Будды Шакьямуни» и Шанджин-лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче, который выступил с приветственным словом в адрес жителей Ики-Бурульского района.

Прочитаны специальные молитвы, по традиции перерезана красная лента. И все желающие теперь могут посвящать это священное место.

И каждый из участников этой церемонии может сказать - вера зажигает в каждом из нас огонек добра, любви и сострадания, который мы понесем дальше, передавая его как самую гуманную эстафету через все времена и пространства.




Другие новости по теме:

  • Кунделинг Ринпоче проведет встречу в Троицком
  • Кунделинг Ринпоче продолжит даровать учение на тему «Шаматха»
  • Шаджин лама освятил Лаганский хурул
  • Шаджин лама Калмыкии рассказал о направлениях деятельности Центрального хурула
  • В центре Улан-Эрге открыли Ступу Просветления
  • В Кетченеровском районе открыли ступу мудрости
  • Сегодня состоялась пресс-конференция Тэло Тулку Ринпоче
  • В Яшкульском районе состоялось открытие нового хурула
  • День рождения отмечает Шаджин лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче
  • Кунделинг ринпоче сделал дорогое подношение для Элистинского хурула

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Июнь 2019    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34