В Калмыкии зарегистрировано 36 ДТП с наездом на пешеходов

За 4 месяца этого года в Калмыкии зарегистрировано 36 дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездом на пешеходов. В них 3 человека погибли, более 30 получили травмы различной степени тяжести.



В этой ситуации призваны помочь светоотражающие элементы. Зачастую, фликеры, на одежде становятся единственным способом обозначения себя на проезжей части. За 4 месяца этого года в Калмыкии зарегистрировано 36 дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездом на пешеходов. В них 3 человека погибли, более 30 получили травмы различной степени тяжести.В этой ситуации призваны помочь светоотражающие элементы. Зачастую, фликеры, на одежде становятся единственным способом обозначения себя на проезжей части.



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