С сегодняшнего дня начинаются рейды в сфере пассажирских перевозок. Дорожные полицейские регулярно проводят профилактические мероприятия по предупреждению и снижению аварийности с участием маршруток и муниципальных автобусов.



С начала 2019 года на территории Элисты произошло 5 дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирского транспорта. В них 5 человек получили травмы различной степени тяжести. С сегодняшнего дня начинаются рейды в сфере пассажирских перевозок. Дорожные полицейские регулярно проводят профилактические мероприятия по предупреждению и снижению аварийности с участием маршруток и муниципальных автобусов.С начала 2019 года на территории Элисты произошло 5 дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирского транспорта. В них 5 человек получили травмы различной степени тяжести.



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