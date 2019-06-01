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Вчера, 12:47

Начинаются рейды в сфере пассажирских перевозок


С сегодняшнего дня начинаются рейды в сфере пассажирских перевозок. Дорожные полицейские регулярно проводят профилактические мероприятия по предупреждению и снижению аварийности с участием маршруток и муниципальных автобусов.

С начала 2019 года на территории Элисты произошло 5 дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирского транспорта. В них 5 человек получили травмы различной степени тяжести.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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