В Калмыкии продолжается реализация проекта формирования комфортной городской среды

В Калмыкии продолжается реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». По плану идут работы по благоустройству в поселке Ики-Бурул и Лагани.



В частности, в Ики – Буруле приступили к заключительному этапу преображения Малого парка. На его реализацию будет направлено 6 млн. рублей из бюджетов разных уровней.



А в Лагани в текущем году будет благоустроен новый объект – Малая площадь. В этом году в реализации проекта принимают участие 7 муниципальных образований: города Городовиковск, Лагань и Элиста, посёлок Ики-Бурул, села Приютное, Цаган Аман и Воробьевка.



На реализацию проекта выделено более 100 млн рублей. По результатам рейтингового голосования и общественных обсуждений в программу включено 8 общественных территорий. В Калмыкии продолжается реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». По плану идут работы по благоустройству в поселке Ики-Бурул и Лагани.В частности, в Ики – Буруле приступили к заключительному этапу преображения Малого парка. На его реализацию будет направлено 6 млн. рублей из бюджетов разных уровней.А в Лагани в текущем году будет благоустроен новый объект – Малая площадь. В этом году в реализации проекта принимают участие 7 муниципальных образований: города Городовиковск, Лагань и Элиста, посёлок Ики-Бурул, села Приютное, Цаган Аман и Воробьевка.На реализацию проекта выделено более 100 млн рублей. По результатам рейтингового голосования и общественных обсуждений в программу включено 8 общественных территорий.



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