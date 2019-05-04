Психолог Марина Галушкина ответила на вопросы радиослушателей

Сегодня стартовал новый проект Радио России Калмыкия «Беседа с психологом». В рамках интерактивной передачи психотерапевт, клинический психолог Марина Галушкина ответила на вопросы наших радиослушателей.



Их волновало, как подготовить ребёнка к ЕГЭ, как определить, что у него стресс, как помочь справится с ситуацией. Тематика вопросов касалась разных сфер.



Напомним, проект носит просветительский и познавательный характер для всестороннего развития личности. Сегодня стартовал новый проект Радио России Калмыкия «Беседа с психологом». В рамках интерактивной передачи психотерапевт, клинический психолог Марина Галушкина ответила на вопросы наших радиослушателей.Их волновало, как подготовить ребёнка к ЕГЭ, как определить, что у него стресс, как помочь справится с ситуацией. Тематика вопросов касалась разных сфер.Напомним, проект носит просветительский и познавательный характер для всестороннего развития личности.



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