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Сегодня, 15:20

В Калмыкии впервые начали выращивать джузгун капельным орошением


В Калмыкии впервые начали выращивать джузгун при помощи технологии полива. Система круглосуточного капельного орошения позволит в несколько раз увеличить сбор посадочного материала для лесных насаждений. Экспериментальные саженцы произрастают в Хартолгинском питомнике.

Сергей Невров уже 15 лет занимается капельным орошением. Но освоить один из видов лесных культур устойчивых к неблагоприятным условиям - джузгун безлистный - пробует впервые. Для этого в Яшкульском районе в текущем году открыли Хартолгинский питомник. А семена джузгуна привезли в Калмыкию из Средней Азии. На это засухоустойчивое растение в степной республике делается ставка в борьбе с опустыниванием. Этот неказистый кустарник способен расти прямо на открытых песках, не боясь палящего солнца и сильных морозов. Единственный враг саженцев – саранча.

На 10 гектарах джузгуна бесперебойно работает новейшая капельная система орошения. Её приобрели в рамках регионального проекта «Сохранение лесов». Три миллиона рублей на закупку оборудования выделил ресбюджет. Уже в первые дни применения современной техники стал очевиден эффект - значительно ускорился рост культур. Из оросительного канала вода малыми порциями с помощью дозаторов подается сразу в прикорневую зону растений. К осени в питомнике планируют получить около семисот тысяч саженцев джузгуна. В народе его называют кислица за характерный вкус веточек.

Раньше растения, которые лучше других задерживают пески от перемещений благодаря своей мощной корневой системе, приходилось закупать в соседних регионах. Финансирования едва хватало на посев 50 гектаров этих невысоких ветвистых кустарников. Теперь специалисты профильного ведомства надеются, что собственный запас посадочного материала позволит активно противостоять процессу опустынивания. А он в настоящее время опережает темпы работ по восстановлению земель.

Кроме джузгуна в республике планируют высадить акацию, смородину, дуб, лох и вяз мелколистный. Их вырастят в Ергенинском, Башантинском и Хар-Толгинском лесопитомниках. Всего в этом году в республике запланировано производство культур для высадки более чем на тысяче гектаров.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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