Введен режим повышенной готовности. В Ики-Бурульском районе ведутся работы по истреблению личинок саранчи. Уже обследовано более 11 тысяч гектаров сельхозугодий. Площадь заражения составляет почти 3 тысячи гектаров.



В июне саранча встанет на крыло, поэтому сейчас защитные мероприятия проводятся круглосуточно. Борьбу с вредителями сообща ведут авиация и наземные службы. Региональный филиал Россельхозцентра предоставляет химикаты с рассрочкой платежа.



Напомним, что заключая договоры аренды - фермеры берут на себя обязательства о сохранении сельхозугодий в надлежащем состоянии. Введен режим повышенной готовности. В Ики-Бурульском районе ведутся работы по истреблению личинок саранчи. Уже обследовано более 11 тысяч гектаров сельхозугодий. Площадь заражения составляет почти 3 тысячи гектаров.В июне саранча встанет на крыло, поэтому сейчас защитные мероприятия проводятся круглосуточно. Борьбу с вредителями сообща ведут авиация и наземные службы. Региональный филиал Россельхозцентра предоставляет химикаты с рассрочкой платежа.Напомним, что заключая договоры аренды - фермеры берут на себя обязательства о сохранении сельхозугодий в надлежащем состоянии.



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