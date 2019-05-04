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Сегодня, 15:17

Введен режим повышенной готовности


Введен режим повышенной готовности. В Ики-Бурульском районе ведутся работы по истреблению личинок саранчи. Уже обследовано более 11 тысяч гектаров сельхозугодий. Площадь заражения составляет почти 3 тысячи гектаров.

В июне саранча встанет на крыло, поэтому сейчас защитные мероприятия проводятся круглосуточно. Борьбу с вредителями сообща ведут авиация и наземные службы. Региональный филиал Россельхозцентра предоставляет химикаты с рассрочкой платежа.

Напомним, что заключая договоры аренды - фермеры берут на себя обязательства о сохранении сельхозугодий в надлежащем состоянии.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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