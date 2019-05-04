В Элисте прошла акция «Молодежь против курения»

Всемирная организация здравоохранения в 1988 году объявила 31 мая Международным днем без табака. Перед мировым сообществом была поставлена задача — добиться, чтобы в 21 веке проблема табакокурения исчезла. Но борьба с никотиновой зависимостью продолжается.



Ежегодно от «табачной эпидемии» в мире умирает около 7 миллионов человек. По некоторым прогнозам, к 2030 году эта цифра вырастет до 8 миллионов. В России от курения ежегодно преждевременно умирают около 300 тысяч человек. Это больше, чем от ДТП, наркотиков и СПИДа. По статистике, в нашей стране курят около 40% населения.



За 10 лет число курящих в Калмыкии уменьшилось на 12 процентов. Таковы данные регионального минздрава. Однако табакокурение продолжает оставаться одной из главных причин онкологии и сердечнососудистых заболеваний. И сегодня в Элисте в рамках акции «Молодежь против курения» прохожим вместо сигареты предлагали конфету и вручали информационные памятки. Волонтеры - медики провели флешмоб, а на площадке в мобильной лаборатории желающие могли анонимно и бесплатно узнать содержание углекислого газа в выдыхаемом ими воздухе, измерить давление и вес и получить консультацию врача. Всемирная организация здравоохранения в 1988 году объявила 31 мая Международным днем без табака. Перед мировым сообществом была поставлена задача — добиться, чтобы в 21 веке проблема табакокурения исчезла. Но борьба с никотиновой зависимостью продолжается.Ежегодно от «табачной эпидемии» в мире умирает около 7 миллионов человек. По некоторым прогнозам, к 2030 году эта цифра вырастет до 8 миллионов. В России от курения ежегодно преждевременно умирают около 300 тысяч человек. Это больше, чем от ДТП, наркотиков и СПИДа. По статистике, в нашей стране курят около 40% населения.За 10 лет число курящих в Калмыкии уменьшилось на 12 процентов. Таковы данные регионального минздрава. Однако табакокурение продолжает оставаться одной из главных причин онкологии и сердечнососудистых заболеваний. И сегодня в Элисте в рамках акции «Молодежь против курения» прохожим вместо сигареты предлагали конфету и вручали информационные памятки. Волонтеры - медики провели флешмоб, а на площадке в мобильной лаборатории желающие могли анонимно и бесплатно узнать содержание углекислого газа в выдыхаемом ими воздухе, измерить давление и вес и получить консультацию врача.



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