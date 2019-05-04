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Сегодня, 15:13

В сельские школы республики придут более пятидесяти молодых учителей


Более пятидесяти молодых учителей с нового учебного года приступят к учёбному процессу в сельских школах. Об этом говорили сегодня на заседании Совета по правам ребенка. Там же руководитель регионального минобра озвучил проблему со второй сменой. Решить её на сегодня не удаётся.

В республике отмечается увеличение числа детей школьного возраста. Вместе с тем есть данные о детях, стоящих на учете в наркодиспансере. Обсудили и необходимость увеличения калорийности школьного питания и вновь озвучили проблему дефицита врачей, которые занимаются здоровьем детей.

Особое внимание уделили мерам социальной поддержки семей. Одна из новых – выплата женщинам, родившим первого ребенка до 25 лет. С начала годы ее получили около полусотни молодых мам на общую сумму около полутора миллиона рублей.



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