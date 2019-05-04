В сельские школы республики придут более пятидесяти молодых учителей

Более пятидесяти молодых учителей с нового учебного года приступят к учёбному процессу в сельских школах. Об этом говорили сегодня на заседании Совета по правам ребенка. Там же руководитель регионального минобра озвучил проблему со второй сменой. Решить её на сегодня не удаётся.



В республике отмечается увеличение числа детей школьного возраста. Вместе с тем есть данные о детях, стоящих на учете в наркодиспансере. Обсудили и необходимость увеличения калорийности школьного питания и вновь озвучили проблему дефицита врачей, которые занимаются здоровьем детей.



Особое внимание уделили мерам социальной поддержки семей. Одна из новых – выплата женщинам, родившим первого ребенка до 25 лет. С начала годы ее получили около полусотни молодых мам на общую сумму около полутора миллиона рублей. Более пятидесяти молодых учителей с нового учебного года приступят к учёбному процессу в сельских школах. Об этом говорили сегодня на заседании Совета по правам ребенка. Там же руководитель регионального минобра озвучил проблему со второй сменой. Решить её на сегодня не удаётся.В республике отмечается увеличение числа детей школьного возраста. Вместе с тем есть данные о детях, стоящих на учете в наркодиспансере. Обсудили и необходимость увеличения калорийности школьного питания и вновь озвучили проблему дефицита врачей, которые занимаются здоровьем детей.Особое внимание уделили мерам социальной поддержки семей. Одна из новых – выплата женщинам, родившим первого ребенка до 25 лет. С начала годы ее получили около полусотни молодых мам на общую сумму около полутора миллиона рублей.



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