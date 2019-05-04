Двадцать молодых семей Элисты ожидают социальную субсидию

В этом году еще двадцать молодых семей Элисты встали на очередь получения социальной субсидии на улучшение жилищных условий. Речь идет о реализации муниципалитетом программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики до 2024 года». Она работает уже 10 лет. За это время выплаты получили 373 семьи.



Сегодня на неё претендуют ещё 139 участников. Средства они могут направить на приобретение жилья, погашение ипотечного займа, первоначального взноса для жилищного кредита, или оплатить ими договор на долевое строительство.



Документы для участия в программе принимались администрацией города с февраля по 20 мая текущего года. Всего было подано 152 заявки. Однако по результатам заседания комиссии только 139 семей стали ее участниками. В этом году еще двадцать молодых семей Элисты встали на очередь получения социальной субсидии на улучшение жилищных условий. Речь идет о реализации муниципалитетом программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики до 2024 года». Она работает уже 10 лет. За это время выплаты получили 373 семьи.Сегодня на неё претендуют ещё 139 участников. Средства они могут направить на приобретение жилья, погашение ипотечного займа, первоначального взноса для жилищного кредита, или оплатить ими договор на долевое строительство.Документы для участия в программе принимались администрацией города с февраля по 20 мая текущего года. Всего было подано 152 заявки. Однако по результатам заседания комиссии только 139 семей стали ее участниками.



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