В Калмыкии регистрируются случаи заболевания энтеровирусной инфекцией

В Калмыкии зарегистрировано 9 лабораторно подтвержденных случаев энтеровирусной инфекции. В основном заболели дети дошкольного возраста. В детских садах проводят комплексную дезинфекцию. Они работают в обычном режиме. Но при этом там ужесточён санитарный контроль. Энтеровирус обнаружен в детсадах Яшкульского, Малодербетовского районов и в Элисте.



По словам заведующей детским отделением инфекционной больницы Зои Санджи-Горяевой, дети с диагнозом «энтеровирусная инфекция» в госпитализации не нуждаются. Они проходят амбулаторное лечение, так как заболевание протекает в легкой форме. Но учреждение всегда готово принять пациентов с осложненной формой.



Специалисты говорят, что это сезонное заболевание проявляется по-разному и зависит от способов передачи вируса. Если через воду, пищу, немытые овощи и фрукты, то очевидны симптомы кишечной инфекции. Но в большинстве случаев наблюдается катаральное проявление, когда наблюдаются явные признаки простудного заболевания.



Потому лечение в амбулаторных условиях носит симптоматический характер. Специфическое – только при осложнениях, тяжелых формах заболевания. При этом предотвратить серьезные проблемы помогают простые меры предосторожности.



Одна из эффективных мер борьбы с инфекцией – карантин. Эта мера применяется, даже если имеются единичные случаи. На сегодня закрыта 31 группа в 18 детских садах. В Калмыкии зарегистрировано 9 лабораторно подтвержденных случаев энтеровирусной инфекции. В основном заболели дети дошкольного возраста. В детских садах проводят комплексную дезинфекцию. Они работают в обычном режиме. Но при этом там ужесточён санитарный контроль. Энтеровирус обнаружен в детсадах Яшкульского, Малодербетовского районов и в Элисте.По словам заведующей детским отделением инфекционной больницы Зои Санджи-Горяевой, дети с диагнозом «энтеровирусная инфекция» в госпитализации не нуждаются. Они проходят амбулаторное лечение, так как заболевание протекает в легкой форме. Но учреждение всегда готово принять пациентов с осложненной формой.Специалисты говорят, что это сезонное заболевание проявляется по-разному и зависит от способов передачи вируса. Если через воду, пищу, немытые овощи и фрукты, то очевидны симптомы кишечной инфекции. Но в большинстве случаев наблюдается катаральное проявление, когда наблюдаются явные признаки простудного заболевания.Потому лечение в амбулаторных условиях носит симптоматический характер. Специфическое – только при осложнениях, тяжелых формах заболевания. При этом предотвратить серьезные проблемы помогают простые меры предосторожности.Одна из эффективных мер борьбы с инфекцией – карантин. Эта мера применяется, даже если имеются единичные случаи. На сегодня закрыта 31 группа в 18 детских садах.



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