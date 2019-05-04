В Ики-Бурульском районе идет ремонт дорог. В 2018 году муниципалитет принял участие в конкурсе. И получил субсидии из республиканского бюджета на кап ремонт и приведение в соответствие с требованиями автомобильных дорог местного значения. Здесь идёт поэтапная комплексная работа по решению одной из сложнейших задач – налаживание транспортной инфраструктуры.



Трехкилометровый участок дороги между поселками Ики-Бурул и Хомутниково давно нуждался в замене покрытия. Комплексные работы не проводились здесь несколько лет. Эта оживлённая транспортная артерия соединят поселки с районным центром. Из-за недостатков покрытия водители вынуждены были объезжать выбоины, что заметно замедляло движение.



Совсем скоро ровное покрытие дороги позволит автомобилям двигаться быстро и без проблем. Но это еще не все запланированные районной администрацией работы. В рамках «Развития транспортного комплекса и дорожного хозяйства Республики до2022 года» отремонтировано 6 внутри поселковых дорог в районном центре. В общем около трех с половиной километров. Всё это обошлось в 18 млн рублей. 15 из них средства ресбюджета. Оставшаяся сумма из местного дорожного фонда.



Конкурсные процедуры идут и по остальным улицам Ики-Бурула.

Кроме этого будет проведен ямочный ремонт асфальтного покрытия подъездов к поселкам Оргакин, Бага-Бурул, Приманычский, Хомутниково, Южный, Кевюды и Зунда-Толга. И как обещают в районной администрации, в этом году все автодороги местного значения будут приведены в нормативное состояние. В Ики-Бурульском районе идет ремонт дорог. В 2018 году муниципалитет принял участие в конкурсе. И получил субсидии из республиканского бюджета на кап ремонт и приведение в соответствие с требованиями автомобильных дорог местного значения. Здесь идёт поэтапная комплексная работа по решению одной из сложнейших задач – налаживание транспортной инфраструктуры.Трехкилометровый участок дороги между поселками Ики-Бурул и Хомутниково давно нуждался в замене покрытия. Комплексные работы не проводились здесь несколько лет. Эта оживлённая транспортная артерия соединят поселки с районным центром. Из-за недостатков покрытия водители вынуждены были объезжать выбоины, что заметно замедляло движение.Совсем скоро ровное покрытие дороги позволит автомобилям двигаться быстро и без проблем. Но это еще не все запланированные районной администрацией работы. В рамках «Развития транспортного комплекса и дорожного хозяйства Республики до2022 года» отремонтировано 6 внутри поселковых дорог в районном центре. В общем около трех с половиной километров. Всё это обошлось в 18 млн рублей. 15 из них средства ресбюджета. Оставшаяся сумма из местного дорожного фонда.Конкурсные процедуры идут и по остальным улицам Ики-Бурула.Кроме этого будет проведен ямочный ремонт асфальтного покрытия подъездов к поселкам Оргакин, Бага-Бурул, Приманычский, Хомутниково, Южный, Кевюды и Зунда-Толга. И как обещают в районной администрации, в этом году все автодороги местного значения будут приведены в нормативное состояние.



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