ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Вакансии
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
?р?н? ?арц
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 12:31

Радио Калмыкии запускает новый проект под названием «Разговор с психологом»


Уже завтра, 31 мая, Радио Калмыкии запускает новый проект под названием «Разговор с психологом». Эта передача будет интерактивной, со звонками наших радиослушателей, она также будет выходить в прямом эфире на частоте 102 и 7 ФМ, и в режиме видеотрансляции в сети интернет на канале Радио Калмыкии в ЮТЬЮБ.

В рамках нового проекта наши коллеги со спикером – психотерапевтом, клиническим психологом Мариной Галушкиной будут говорить о многом, что волнует наших слушателей. Проект носит просветительский и познавательный характер для всестороннего развития личности.

Слушайте первый выпуск программы "Разговор с психологом» в пятницу, 31 мая, в 13 часов 14 минут в прямом эфире на частоте 102 и 7 ФМ, и смотрите видеотрансляцию на канале Радио Калмыкии в Ютьюб. Телефон в студии 4-11-26.



Другие новости по теме:

  • «Разговор с психологом»
  • «Беседа с психологом»
  • В эфире радио - программа «Наследие»
  • ГТРК «Калмыкия» запускает новый проект
  • «Здесь и сейчас» в эфире калмыцкого радио
  • Здесь и сейчас: о важнейших событиях в республике
  • «Здесь и сейчас» в эфире калмыцкого радио
  • «Здесь и сейчас» в эфире калмыцкого радио
  • "Здесь и сейчас". Ректор КалмГУ в прямом эфире
  • «Здесь и сейчас» в эфире калмыцкого радио

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Май 2019    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34