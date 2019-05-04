Уже завтра, 31 мая, Радио Калмыкии запускает новый проект под названием «Разговор с психологом». Эта передача будет интерактивной, со звонками наших радиослушателей, она также будет выходить в прямом эфире на частоте 102 и 7 ФМ, и в режиме видеотрансляции в сети интернет на канале Радио Калмыкии в ЮТЬЮБ.



В рамках нового проекта наши коллеги со спикером – психотерапевтом, клиническим психологом Мариной Галушкиной будут говорить о многом, что волнует наших слушателей. Проект носит просветительский и познавательный характер для всестороннего развития личности.



Слушайте первый выпуск программы "Разговор с психологом» в пятницу, 31 мая, в 13 часов 14 минут в прямом эфире на частоте 102 и 7 ФМ, и смотрите видеотрансляцию на канале Радио Калмыкии в Ютьюб. Телефон в студии 4-11-26. Уже завтра, 31 мая, Радио Калмыкии запускает новый проект под названием «Разговор с психологом». Эта передача будет интерактивной, со звонками наших радиослушателей, она также будет выходить в прямом эфире на частоте 102 и 7 ФМ, и в режиме видеотрансляции в сети интернет на канале Радио Калмыкии в ЮТЬЮБ.В рамках нового проекта наши коллеги со спикером – психотерапевтом, клиническим психологом Мариной Галушкиной будут говорить о многом, что волнует наших слушателей. Проект носит просветительский и познавательный характер для всестороннего развития личности.Слушайте первый выпуск программы "Разговор с психологом» в пятницу, 31 мая, в 13 часов 14 минут в прямом эфире на частоте 102 и 7 ФМ, и смотрите видеотрансляцию на канале Радио Калмыкии в Ютьюб. Телефон в студии 4-11-26.



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