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Сегодня, 12:30

Сегодня благодатный день для работы с землей


Согласно народному календарю сегодня благодатный день для работы с землей. Стоит в это время подумать и о борьбе с вредителями и болезнями. Защитить растения можно народными средствами.

Например, квасцы обладают ценным свойством отпугивать мокриц, пауков и муравьев. А мыльная вода отпугивает вредных насекомых. Отличный метод борьбы с ним также древесная зола.

Еще этот день подходит для посадки вьющихся растений. Одно из наиболее популярных среди дачников, конечно, виноград. Сажать его можно черенками, отрезками лозы, семенами или отводками.



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