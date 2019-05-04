Согласно народному календарю сегодня благодатный день для работы с землей. Стоит в это время подумать и о борьбе с вредителями и болезнями. Защитить растения можно народными средствами.



Например, квасцы обладают ценным свойством отпугивать мокриц, пауков и муравьев. А мыльная вода отпугивает вредных насекомых. Отличный метод борьбы с ним также древесная зола.



Еще этот день подходит для посадки вьющихся растений. Одно из наиболее популярных среди дачников, конечно, виноград. Сажать его можно черенками, отрезками лозы, семенами или отводками. Согласно народному календарю сегодня благодатный день для работы с землей. Стоит в это время подумать и о борьбе с вредителями и болезнями. Защитить растения можно народными средствами.Например, квасцы обладают ценным свойством отпугивать мокриц, пауков и муравьев. А мыльная вода отпугивает вредных насекомых. Отличный метод борьбы с ним также древесная зола.Еще этот день подходит для посадки вьющихся растений. Одно из наиболее популярных среди дачников, конечно, виноград. Сажать его можно черенками, отрезками лозы, семенами или отводками.



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