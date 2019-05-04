ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Вакансии
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
?р?н? ?арц
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 12:27

В Элисте пройдут праздничные мероприятия, посвященные дню защиты детей


В эти выходные в Элисте пройдут праздничные мероприятия, посвященные дню защиты детей. Город подготовил множество площадок, которые можно посетить с ребенком в первый день лета. Одна из них – парк культуры и отдыха «Дружба». Подготовка к сезону началась еще апреле. В порядок привели аттракционы, провели санитарную обработку территории.

Для элистинки Арины Черниковой старейший городской парк «Дружба» одно из любимых мест отдыха. «Смущает одно, аттракционов с каждым годом становится меньше», - делится девушка. Так, год назад непригодной для эксплуатации стала и ее любимая карусель.

Большинству из аттракционов уже не один десяток лет. К примеру, «Веселые горки», которые успели полюбить и дети, и взрослые установили еще 30 лет назад. И хотя все они ежегодно проходят техническое освидетельствование, их безопасность все же вызывает сомнения у посетителей парка.

В «Дружбе» функционирует 9 механических аттракционов и 2 батута. Надлежащее состояние каруселей сотрудники парка поддерживают своими силами.

Готовность парка к открытию летнего сезона уже проверила специальная комиссия. Без замечаний не обошлось, но неполадки быстро устранили. В будущем здесь планируется новый «семейный» аттракцион, где вместе смогут отдыхать и взрослые и дети.

И хотя элистинский парк аттракционов сложно назвать головокружительным, для горожан многие из них давно стали любимыми. Их открытия ждут с нетерпением. Как, например, «Кузнечика» и «Сателлита» , установленные 6 лет назад.

За последние годы зона досуга преобразилась. Появились детская площадка и автогородок с резиновым покрытием, на территории установили теневые беседки, скамейки и урны, усовершенствовали освещение. За два года по программе Комфортная и городская среда на благоустройство парка «Дружбы» затрачено более 34 миллионов рублей.

В день защиты детей на новой танцевальной площадке пройдут выступления профессиональных и самодеятельных коллективов, игры, викторины и выставки. И хотя организаторы обещают, что этот день надолго запомнится посетителям, все же основные мероприятия держатся в секрете.




Другие новости по теме:

  • 14 аттракционов Элисты признаны пригодными для дальнейшей эксплуатации
  • Парк «Дружба» готовится к новому сезону
  • 1 мая в парке "Дружба" открывается летний сезон
  • В День защиты детей в Элисте пройдут конкурсы и мастер-классы
  • На сайте Элисты стартовало голосование по выбору парка, подлежащего благоустройству
  • В Калмыкии реализуется всероссийская программа «Комфортная городская среда»
  • Яшалтинцы оценили благоустройство центрального парка
  • Состоялось голосование в рамках проекта "Комфортная городская среда"
  • В Ики-Буруле начался второй этап реализации проекта «Комфортная городская среда»
  • Международный день защиты детей

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Май 2019    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34