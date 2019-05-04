В эти выходные в Элисте пройдут праздничные мероприятия, посвященные дню защиты детей. Город подготовил множество площадок, которые можно посетить с ребенком в первый день лета. Одна из них – парк культуры и отдыха «Дружба». Подготовка к сезону началась еще апреле. В порядок привели аттракционы, провели санитарную обработку территории.



Для элистинки Арины Черниковой старейший городской парк «Дружба» одно из любимых мест отдыха. «Смущает одно, аттракционов с каждым годом становится меньше», - делится девушка. Так, год назад непригодной для эксплуатации стала и ее любимая карусель.



Большинству из аттракционов уже не один десяток лет. К примеру, «Веселые горки», которые успели полюбить и дети, и взрослые установили еще 30 лет назад. И хотя все они ежегодно проходят техническое освидетельствование, их безопасность все же вызывает сомнения у посетителей парка.



В «Дружбе» функционирует 9 механических аттракционов и 2 батута. Надлежащее состояние каруселей сотрудники парка поддерживают своими силами.



Готовность парка к открытию летнего сезона уже проверила специальная комиссия. Без замечаний не обошлось, но неполадки быстро устранили. В будущем здесь планируется новый «семейный» аттракцион, где вместе смогут отдыхать и взрослые и дети.



И хотя элистинский парк аттракционов сложно назвать головокружительным, для горожан многие из них давно стали любимыми. Их открытия ждут с нетерпением. Как, например, «Кузнечика» и «Сателлита» , установленные 6 лет назад.



За последние годы зона досуга преобразилась. Появились детская площадка и автогородок с резиновым покрытием, на территории установили теневые беседки, скамейки и урны, усовершенствовали освещение. За два года по программе Комфортная и городская среда на благоустройство парка «Дружбы» затрачено более 34 миллионов рублей.



В день защиты детей на новой танцевальной площадке пройдут выступления профессиональных и самодеятельных коллективов, игры, викторины и выставки. И хотя организаторы обещают, что этот день надолго запомнится посетителям, все же основные мероприятия держатся в секрете.

В эти выходные в Элисте пройдут праздничные мероприятия, посвященные дню защиты детей. Город подготовил множество площадок, которые можно посетить с ребенком в первый день лета. Одна из них – парк культуры и отдыха «Дружба». Подготовка к сезону началась еще апреле. В порядок привели аттракционы, провели санитарную обработку территории.Для элистинки Арины Черниковой старейший городской парк «Дружба» одно из любимых мест отдыха. «Смущает одно, аттракционов с каждым годом становится меньше», - делится девушка. Так, год назад непригодной для эксплуатации стала и ее любимая карусель.Большинству из аттракционов уже не один десяток лет. К примеру, «Веселые горки», которые успели полюбить и дети, и взрослые установили еще 30 лет назад. И хотя все они ежегодно проходят техническое освидетельствование, их безопасность все же вызывает сомнения у посетителей парка.В «Дружбе» функционирует 9 механических аттракционов и 2 батута. Надлежащее состояние каруселей сотрудники парка поддерживают своими силами.Готовность парка к открытию летнего сезона уже проверила специальная комиссия. Без замечаний не обошлось, но неполадки быстро устранили. В будущем здесь планируется новый «семейный» аттракцион, где вместе смогут отдыхать и взрослые и дети.И хотя элистинский парк аттракционов сложно назвать головокружительным, для горожан многие из них давно стали любимыми. Их открытия ждут с нетерпением. Как, например, «Кузнечика» и «Сателлита» , установленные 6 лет назад.За последние годы зона досуга преобразилась. Появились детская площадка и автогородок с резиновым покрытием, на территории установили теневые беседки, скамейки и урны, усовершенствовали освещение. За два года по программе Комфортная и городская среда на благоустройство парка «Дружбы» затрачено более 34 миллионов рублей.В день защиты детей на новой танцевальной площадке пройдут выступления профессиональных и самодеятельных коллективов, игры, викторины и выставки. И хотя организаторы обещают, что этот день надолго запомнится посетителям, все же основные мероприятия держатся в секрете.



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