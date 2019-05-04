Приближается священный для буддистов месяц Ур Сар, в течение которого чествуется духовные подвиги Будды Шакьямуни. Рождение, просветление, уход в паранирвану. Это время, по словам Тэло Тулку Ринпоче, особенно благоприятно для духовных практик.



В Калмыкии сохранилась древняя традиция проводить обряды поклонения земле. Свои молитвы люди обращают не только Буддам и Бодхисаттвам, но и главному покровителю нашего народа – святому старцу – Цаган Ааве. А еще в это время важно получить благословение духовных лиц. Приближается священный для буддистов месяц Ур Сар, в течение которого чествуется духовные подвиги Будды Шакьямуни. Рождение, просветление, уход в паранирвану. Это время, по словам Тэло Тулку Ринпоче, особенно благоприятно для духовных практик.В Калмыкии сохранилась древняя традиция проводить обряды поклонения земле. Свои молитвы люди обращают не только Буддам и Бодхисаттвам, но и главному покровителю нашего народа – святому старцу – Цаган Ааве. А еще в это время важно получить благословение духовных лиц.



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