Кунделинг Ринпоче проведет встречу в Троицком

Сегодня Досточтимого Кунделинга Ринпоче встречают в селе Троицкое. Там в доме культуры состоится его встреча с жителями Целинного района.



А 2 июня отправится в Ики-Бурульский район, где примет участие в торжественном открытии комплекса ступ и проведет ритуал освящения. Его визит в Калмыкию привлёк в республику большое количество буддистов из других регионов. Сегодня Досточтимого Кунделинга Ринпоче встречают в селе Троицкое. Там в доме культуры состоится его встреча с жителями Целинного района.А 2 июня отправится в Ики-Бурульский район, где примет участие в торжественном открытии комплекса ступ и проведет ритуал освящения. Его визит в Калмыкию привлёк в республику большое количество буддистов из других регионов.



Смотреть полный выпуск новостей



